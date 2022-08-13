В МИДе указали на неуверенность команды Байдена в отношении позиции по России

Манера поведения чиновников из США, в частности госсекретаря Энтони Блинкена, который «бегал» от главы МИД РФ Сергея Лаврова на полях Восточноазиатского саммита АСЕАН, свидетельствует о неуверенности команды американского президента Джо Байдена в том, как нужно вести себя с Россией. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Как отметил дипломат, Россия сама по себе никому в собеседники не набивается, в отличие от того, как ведут себя американцы.

«В отличие от того же госсекретаря [Энтони] Блинкена, который в конце июля напросился на телефонный разговор с Сергеем Лавровым, а затем на недавних мероприятиях по линии АСЕАН бегал от него, чтобы не попасть вместе с ним в кадр. Все это выглядит очень странно, отражая, видимо, неуверенность команды Байдена, теряющей очки и дома, и вовне, где американская гегемония все более уходит в прошлое», — цитирует Дарчиева ТАСС.

Дипломат отметил, что США по-прежнему испытывают иллюзии на тему того, что миру якобы можно навязать свой «порядок, основанный на их собственных правилах». Кроме того, считавшую себя гегемоном страну по-прежнему мучают «фантомные боли» от несбывшихся мечтаний о своем господстве.

Ранее в субботу Дарчиев отметил, что Вашингтон во избежание поражения должен заставить президента Украины Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, это стало бы лучшим решением для США.

5 августа сообщалось, что на встрече госсекретаря США с главой МИД России Сергеем Лавровым и корейским министром иностранных дел Ван И в рамках саммита АСЕАН был заметен «неловкий момент», когда все трое представителей разных стран встретились в одной комнате. Как описала ситуацию газета The Independent, «мистер Блинкен вошел в зал самым последним из трех официальных лиц, и между ними не возникло никакого зрительного контакта».

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Блинкен попытается поймать Лаврова за пуговицу на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже. По его словам, госсекретарь намеревался обсудить с главой МИД РФ обмен заключенными.

В свою очередь, Лавров на следующий день заявил, что не увидел желания госсекретаря США поговорить с ним в Камбодже. Российская делегация в Пномпене ответила на заявление Белого дома о том, что у главы МИД РФ «был контакт со всеми, кто не прятался», и у российского министра остались целыми не только пуговицы, но «и молния тоже».

Ранее, в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами. Глава государства отметил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле.

Они, по словам российского лидера, словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры, каждый из которых развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.