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Пленный ВСУ заявил, что не видит будущего Украины и не хочет возвращаться

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Министерство обороны РФ в субботу, 13 августа, опубликовало видеозапись, на которой старший матрос ВСУ (Вооруженных сил Украины) Александр Жижин заявляет о нежелании возвращаться на Украину.

«Взял гранату на случай, если попытаются взять в плен»
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«Военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск приняли решение остаться на территории, подконтрольной Российской Федерации, из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщают в министерстве, солдаты добровольно сложили оружие и сдались.

Количество сдавшихся в плен не уточняется.

8 июля украинские военные из 25-й десантно-штурмовой бригады, взятые в плен в Краснополье в ходе наступления российских войск на Славянск, рассказали «Известиям» о неумении пользоваться оружием Запада. Командир роты Рустам Реметов отметил, что «[в западном оружии] очень много предохранителей — человек может запутаться, сбиться».

27 июня сдавшиеся в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказали, как их бросили командиры, а офицерский состав не имел навыков управления. По словам пленных, их бросили товарищи и офицеры.

24 июня пленные ВСУ сообщили об очередном аналогичном случае: командиры бросили украинцев без связи и провизии, а также использовали как «мясо».

Украинские военные неоднократно призывали своих сослуживцев сдаваться в плен. По их мнению, это единственный шанс остаться в живых. Они отмечают, что российские военнослужащие относятся к ним гуманно, оказывают необходимую медпомощь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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