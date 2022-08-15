Воздействующее лицо: за что мы любим Бена Аффлека
Успешный продюсер («Оскар»), режиссер («Золотой глобус») и сценарист (еще один «Оскар»), актер, которого в лицо знает весь мир, муж одной из самых желанных женщин на планете — Дженнифер Лопес. Бен Аффлек успел поработать с самыми талантливыми кинематографистами Голливуда и окрестностей — а ему 15 августа исполняется всего лишь 50 лет, столько всего еще впереди. К его юбилею «Известия» вспоминают, за что можно любить этого человека и чему — улыбнуться.
Сыграй это еще раз, Мэтт
Невозможно себе представить ни жизнь, ни карьеру Бена Аффлека без Мэтта Дэймона. Сами они шутят, что их просто заставили стать лучшими друзьями их матери, учительницы в Кембридже (штат Массачусетс). Они познакомились, когда Дэймону было 10, а Аффлеку — 8. Оба мечтали об актерской карьере, хотя это не мешало юношам заниматься спортом и получать образование. Правда, в случае с Аффлеком всё было непросто. Он начал сниматься с семи лет. И его университеты были связаны именно с этой работой. Например, он еще подростком снимался в Мексике, так что за это время отлично выучил испанский. Он даже потом поступил в университет Вермонта как раз на испанское отделение, но вскоре бросил его и отправился в Лос-Анджелес, где полтора года зачем-то изучал ближневосточную политику в колледже. А потом и это бросил.
Они с Дэймоном слишком хотели заниматься кино. Причем Мэтт Дэймон всё же больше интересовался именно актерской стезей, а Аффлек уже тогда был и режиссером, и актером, и сценарии писал вовсю. В начале 1990-х он пробовал все роли подряд, и его заметили Кевин Смит и Ричард Линклейтер, хотя воспринимали его скорее типажно, чем драматически. Например, в «Перед рассветом» Линклейтер всё же позвал Итана Хоука, а не Аффлека.
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек на 70-й церемонии вручения премии «Оскар», 1998 год
В любом случае, у Дэймона и Аффлека всё главное случилось благодаря сценарию «Умницы Уилла Хантинга», учебной работе Мэтта, которую Бен дописал, а потом они еще много раз всё это переделывали. После ряда мытарств сценарий оказался у Харви Вайнштейна, с условием, что Бен и Мэтт будут сниматься в фильме. Они же выбрали режиссера — Гаса ван Сента (ему, между прочим, 24 июля исполнилось 70 лет). А дальше случился триумф, Бен и Мэтт получили по «Оскару» и «Золотому глобусу» как авторы сценария, и с этого момента у обоих никогда не было отбоя от новых выгодных предложений. Бен еще и вошел в историю как самый молодой сценарист, получивший «Оскар», — ему тогда было 25 лет.
Но они продолжают дружить и сегодня. Трудно сказать, сколько у них проектов вместе, потому что даже если они формально не в одном фильме, то всё равно помогают друг другу, советуются и, конечно, постоянно шутят друг над другом, а журналисты потом цитируют их остроты. Не так давно Бен и Мэтт сыграли вместе в «Последней дуэли» Ридли Скотта — разумеется, злейших врагов, чтобы потом в интервью выстебать своих героев. А еще есть повод считать их дальними родственниками, хотя корни этого десятиюродного братства уходят куда-то в семнадцатый век, когда некий каменщик Уильям Ноултон перебрался из Англии в Америку.
Бэтмен против Супермена
Вопрос о том, способен ли Бен Аффлек вообще играть в кино, американскую кинематографическую общественность волнует давно. Так, его однажды наградили «Золотой малиной» сразу за три фильма в один год, а вообще Аффлек периодически фигурирует в номинантах и лауреатах самой стыдной премии Голливуда.
Актер словно специально подставляет себя под удар, принимая участие в слишком разных картинах, чтобы это никого не раздражало. Так, после «Уилла Хантинга» у него вышли практически подряд «Влюбленный Шекспир» и «Армагеддон». Оба — суперхиты, но качеством противоположны друг другу. «Догма», «200 сигарет» — и «Азартные игры» с «Ценой страха». Женщины всего мира влюблялись в Дэймона после «Перл-Харбора», а гики хохотали над очередным появлением Аффлека у Кевина Смита в «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Кстати, первые номинации на «Малину» у Аффлека именно за «Армагеддон» и «Перл-Харбор». Одна из недавних — за Бэтмена, Бен в итоге разделил награду с Генри Кавиллом. А в этом году Аффлека номинировали на «Малину» за «Последнюю дуэль», хотя роль у него там великолепная. Забавно, что в 2015 году Аффлеку еще вручили «Малину» «За восстановление репутации» — после его роли в «Исчезнувшей» Дэвида Финчера.
Бен Аффлек в фильме «Бэтмен против Супермена», 2016 год
У Аффлека в судьбе много странных рифм. Например, его роль Бэтмена как только ни высмеивали, а свою самую большую актерскую награду, «Кубок Вольпи» в Венеции, он получил за «Смерть Супермена». Он сыграл там актера Джорджа Ривза, который в 1950-е годы появлялся на телевидении в образе героя в трико. Аффлек утверждал, что посмотрел 104 серии телесериала про Супермена с Ривзом в главной роли, когда готовился к этой работе.
Стоит сказать, что из-за большого количества ролей далеко не все из них успевают быть оцененными по достоинству. Например, широкий зритель не успел как следует рассмотреть, как тонко Аффлек сыграл в триллере «Расплата» аудитора и воина одновременно, великолепно показав расстройство аутического спектра, с которым борется герой. Сам Бен называет этого персонажа среди нескольких самых любимых. А в фильм «зашито» несколько шуток над актером. В том числе, по сюжету, героиня Анны Кендрик рассказывает, что научилась считать карты, чтобы выиграть деньги. И тут все, кто знает Аффлека, начинают хохотать, потому что актеру, чемпиону по покеру и фанату блэкджека, заказана дорога во многие крупные казино именно потому, что он известен как счетчик карт, а от таких в игорных заведениях стараются избавиться.
Самой же скандальной ролью Аффлека остается уже несколько лет Бэтмен. Это вечный источник мемов и новостей то о том, что Аффлек больше никогда не наденет маску человека – летучей мыши, то о том, что он опять вернется к образу в новых фильмах франшизы DC. И это действительно не раз уже происходило.
Сам себе режиссер
Хотя амбиции режиссера у Аффлека были с раннего возраста, полноценный дебют в этой ипостаси случился только в 2007 году. На главную роль он позвал своего брата Кейси. В общем, уже понятно, что кумовство — это конек Бена Аффлека. Они с Кейси, который на три года моложе, много раз снимались вместе, и ирония в том, что у младшего Аффлека как раз актерский «Оскар» имеется и в его способностях на этот счет никто не сомневается.
Кадр из фильма «Операция «Арго», 2012 год
Как это часто бывает с актерскими дебютами в режиссуре в Голливуде, сюжет Бен Аффлек выбрал вызывающий — это был его любимый одноименный роман, про маньяка-педофила и двух частных сыщиков, которые должны его найти. Но самолюбие Аффлека оказалось слегка уязвлено: фильм приняли тепло, но почему-то отмечали прежде всего игру Эми Райан, она получила номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» за роль второго плана — и всю славу, затмив и остальной звездный ансамбль с Морганом Фриманом и Эдом Харрисом, и всю творческую группу. С тех пор Аффлек во всех своих режиссерских работах играет главную роль самостоятельно: в «Городе воров», в «Операции «Арго», в «Законе ночи». Сейчас он заканчивает снимать фильм о взаимоотношениях компании Nike и баскетболиста Майкла Джордана, и главные роли — у него и Мэтта Дэймона. У картины пока нет ни названия, ни даты выхода. Также Аффлек несколько лет разрабатывал режиссерскую картину о Бэтмене, но в итоге и постановщиком стал не он, и самого Бэтмена сыграл в перезапуске серии Роберт Паттинсон — это породило большое количество мемов, и больше всех издевался Мэтт Дэймон на правах лучшего друга.
Но самым успешным фильмом Аффлека оказался политический триллер «Операция «Арго». Сам Аффлек шутил, что как раз по своей специальности тему выбрал, про эвакуацию сотрудников американского посольства во время Иранской революции. В фильме в равной степени критиковались внешняя политика Запада и тоталитаризм восточного типа, который сам Аффлек называл «сталинским». Триумф фильма был невероятный. Лучшая лента на «Глобусе» и «Оскаре» — такого Аффлек вряд ли мог ожидать. А ему еще и «Глобус» за режиссуру дали. И пусть злые языки говорили, что всё дело в повестке и конъюнктуре, но и сейчас, десять лет спустя, очевидно, что фильм превосходный и по-прежнему актуальный.
Джей и молчун Бен
Личная жизнь Бена Аффлека — излюбленная тема таблоидов. Его романы всегда очень активно освещали в СМИ, и весь мир почему-то обязан был знать, что вот сейчас Аффлек встречается с Гвинет Пэлтроу, сейчас — с Сандрой Буллок, а вот уже и Ана де Армас. Аффлек, видимо, влюбчивый и страстный. Десять лет он смог прожить в браке, но это не помешало ему оставить жену с тремя детьми и «двинуться дальше». Сейчас всё идет к тому, что главные отношения в его жизни — с Дженнифер Лопес. Они встречались с 2002 по 2004 год, и вся пресса улюлюкала им вслед, обзывая Бена «мистером Лопесом», намекая на то, что у певицы дела идут отлично, а у Аффлека — «Малина» за «Малиной». Говорят, из-за того, что Аффлек обижался на это, пара и распалась. Чтобы в 2021 году, ко всеобщему ликованию, сойтись вновь. В начале 2022 года Аффлек сделал Джей Ло предложение, звезды (их часто называют «Беннифер») поженились и отправились в Париж на медовый месяц, который им изо всех сил портили папарацци.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес во время медового месяца в Париже, 2022 год
Но и без романтических прогулок скандалов и тем для желтой прессы в жизни Аффлека достаточно. Например, франшиза о Бэтмене довела актера до запоя, из которого он никак не мог выйти и даже трижды проходил специальное лечение, о чем потом с удовольствием рассказывал публично. А запой, между прочим, был далеко не первым, Аффлека не раз снимали мертвецки пьяным в самых неподобающих местах.
Аффлек — фанат мотоциклов, у него целый гараж байков, и он обожает гонять на них с бешеной скоростью. Его можно считать чемпионом по количеству громких проектов, которые он не получил. Например, он мог снять «Человека из стали», «Лигу справедливости» и «Звездные войны: пробуждение силы». А сколько раз объявленные было режиссерские проекты Аффлека больше никогда нигде не фигурировали, сосчитать трудно.
К этому можно добавить, что при своем росте в 190 см Аффлек уже много лет существует в статусе секс-символа, но его считают одним из умнейших людей в Голливуде, и он много лет занимается благотворительностью, иногда с риском для жизни, к чему сам относится с достойной уважения иронией.