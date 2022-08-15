Воздействующее лицо: за что мы любим Бена Аффлека

Успешный продюсер («Оскар»), режиссер («Золотой глобус») и сценарист (еще один «Оскар»), актер, которого в лицо знает весь мир, муж одной из самых желанных женщин на планете — Дженнифер Лопес. Бен Аффлек успел поработать с самыми талантливыми кинематографистами Голливуда и окрестностей — а ему 15 августа исполняется всего лишь 50 лет , столько всего еще впереди. К его юбилею «Известия» вспоминают, за что можно любить этого человека и чему — улыбнуться .

Сыграй это еще раз, Мэтт

Невозможно себе представить ни жизнь, ни карьеру Бена Аффлека без Мэтта Дэймона . Сами они шутят, что их просто заставили стать лучшими друзьями их матери, учительницы в Кембридже (штат Массачусетс). Они познакомились, когда Дэймону было 10, а Аффлеку — 8. Оба мечтали об актерской карьере, хотя это не мешало юношам заниматься спортом и получать образование. Правда, в случае с Аффлеком всё было непросто. Он начал сниматься с семи лет . И его университеты были связаны именно с этой работой. Например, он еще подростком снимался в Мексике, так что за это время отлично выучил испанский . Он даже потом поступил в университет Вермонта как раз на испанское отделение, но вскоре бросил его и отправился в Лос-Анджелес, где полтора года зачем-то изучал ближневосточную политику в колледже. А потом и это бросил.

Они с Дэймоном слишком хотели заниматься кино. Причем Мэтт Дэймон всё же больше интересовался именно актерской стезей, а Аффлек уже тогда был и режиссером, и актером, и сценарии писал вовсю . В начале 1990-х он пробовал все роли подряд, и его заметили Кевин Смит и Ричард Линклейтер, хотя воспринимали его скорее типажно, чем драматически. Например, в «Перед рассветом» Линклейтер всё же позвал Итана Хоука, а не Аффлека.

Воздействующее лицо Мэтт Дэймон и Бен Аффлек на 70-й церемонии вручения премии «Оскар», 1998 год Фото: Getty Images/Ron Galella Collection

В любом случае, у Дэймона и Аффлека всё главное случилось благодаря сценарию «Умницы Уилла Хантинга», учебной работе Мэтта, которую Бен дописал, а потом они еще много раз всё это переделывали . После ряда мытарств сценарий оказался у Харви Вайнштейна , с условием, что Бен и Мэтт будут сниматься в фильме. Они же выбрали режиссера — Гаса ван Сента (ему, между прочим, 24 июля исполнилось 70 лет). А дальше случился триумф, Бен и Мэтт получили по «Оскару» и «Золотому глобусу» как авторы сценария, и с этого момента у обоих никогда не было отбоя от новых выгодных предложений . Бен еще и вошел в историю как самый молодой сценарист, получивший «Оскар», — ему тогда было 25 лет.

Но они продолжают дружить и сегодня. Трудно сказать, сколько у них проектов вместе, потому что даже если они формально не в одном фильме, то всё равно помогают друг другу, советуются и, конечно, постоянно шутят друг над другом, а журналисты потом цитируют их остроты. Не так давно Бен и Мэтт сыграли вместе в «Последней дуэли» Ридли Скотта — разумеется, злейших врагов, чтобы потом в интервью выстебать своих героев. А еще есть повод считать их дальними родственниками, хотя корни этого десятиюродного братства уходят куда-то в семнадцатый век, когда некий каменщик Уильям Ноултон перебрался из Англии в Америку.

Бэтмен против Супермена

Вопрос о том, способен ли Бен Аффлек вообще играть в кино, американскую кинематографическую общественность волнует давно . Так, его однажды наградили «Золотой малиной» сразу за три фильма в один год, а вообще Аффлек периодически фигурирует в номинантах и лауреатах самой стыдной премии Голливуда.

Актер словно специально подставляет себя под удар, принимая участие в слишком разных картинах, чтобы это никого не раздражало. Так, после «Уилла Хантинга» у него вышли практически подряд «Влюбленный Шекспир» и «Армагеддон». Оба — суперхиты, но качеством противоположны друг другу. «Догма», «200 сигарет» — и «Азартные игры» с «Ценой страха». Женщины всего мира влюблялись в Дэймона после «Перл-Харбора», а гики хохотали над очередным появлением Аффлека у Кевина Смита в «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». Кстати, первые номинации на «Малину» у Аффлека именно за «Армагеддон» и «Перл-Харбор». Одна из недавних — за Бэтмена, Бен в итоге разделил награду с Генри Кавиллом. А в этом году Аффлека номинировали на «Малину» за «Последнюю дуэль», хотя роль у него там великолепная. Забавно, что в 2015 году Аффлеку еще вручили «Малину» «За восстановление репутации» — после его роли в «Исчезнувшей» Дэвида Финчера.

Воздействующее лицо Бен Аффлек в фильме «Бэтмен против Супермена», 2016 год Фото: Global Look Press/ZUMA Press/DC Entertainment

У Аффлека в судьбе много странных рифм. Например, его роль Бэтмена как только ни высмеивали, а свою самую большую актерскую награду, «Кубок Вольпи» в Венеции, он получил за «Смерть Супермена» . Он сыграл там актера Джорджа Ривза, который в 1950-е годы появлялся на телевидении в образе героя в трико. Аффлек утверждал, что посмотрел 104 серии телесериала про Супермена с Ривзом в главной роли, когда готовился к этой работе.

Стоит сказать, что из-за большого количества ролей далеко не все из них успевают быть оцененными по достоинству . Например, широкий зритель не успел как следует рассмотреть, как тонко Аффлек сыграл в триллере «Расплата» аудитора и воина одновременно, великолепно показав расстройство аутического спектра, с которым борется герой. Сам Бен называет этого персонажа среди нескольких самых любимых. А в фильм «зашито» несколько шуток над актером. В том числе, по сюжету, героиня Анны Кендрик рассказывает, что научилась считать карты, чтобы выиграть деньги. И тут все, кто знает Аффлека, начинают хохотать, потому что актеру, чемпиону по покеру и фанату блэкджека, заказана дорога во многие крупные казино именно потому, что он известен как счетчик карт, а от таких в игорных заведениях стараются избавиться.

Самой же скандальной ролью Аффлека остается уже несколько лет Бэтмен . Это вечный источник мемов и новостей то о том, что Аффлек больше никогда не наденет маску человека – летучей мыши, то о том, что он опять вернется к образу в новых фильмах франшизы DC. И это действительно не раз уже происходило.

Сам себе режиссер

Хотя амбиции режиссера у Аффлека были с раннего возраста, полноценный дебют в этой ипостаси случился только в 2007 году . На главную роль он позвал своего брата Кейси. В общем, уже понятно, что кумовство — это конек Бена Аффлека. Они с Кейси, который на три года моложе, много раз снимались вместе, и ирония в том, что у младшего Аффлека как раз актерский «Оскар» имеется и в его способностях на этот счет никто не сомневается.

Воздействующее лицо Кадр из фильма «Операция «Арго», 2012 год Фото: Каро-Премьер

Как это часто бывает с актерскими дебютами в режиссуре в Голливуде, сюжет Бен Аффлек выбрал вызывающий — это был его любимый одноименный роман, про маньяка-педофила и двух частных сыщиков, которые должны его найти. Но самолюбие Аффлека оказалось слегка уязвлено: фильм приняли тепло, но почему-то отмечали прежде всего игру Эми Райан, она получила номинации на «Золотой глобус» и «Оскар» за роль второго плана — и всю славу , затмив и остальной звездный ансамбль с Морганом Фриманом и Эдом Харрисом, и всю творческую группу. С тех пор Аффлек во всех своих режиссерских работах играет главную роль самостоятельно : в «Городе воров», в «Операции «Арго», в «Законе ночи». Сейчас он заканчивает снимать фильм о взаимоотношениях компании Nike и баскетболиста Майкла Джордана, и главные роли — у него и Мэтта Дэймона. У картины пока нет ни названия, ни даты выхода. Также Аффлек несколько лет разрабатывал режиссерскую картину о Бэтмене, но в итоге и постановщиком стал не он, и самого Бэтмена сыграл в перезапуске серии Роберт Паттинсон — это породило большое количество мемов, и больше всех издевался Мэтт Дэймон на правах лучшего друга.

Но самым успешным фильмом Аффлека оказался политический триллер «Операция «Арго» . Сам Аффлек шутил, что как раз по своей специальности тему выбрал, про эвакуацию сотрудников американского посольства во время Иранской революции. В фильме в равной степени критиковались внешняя политика Запада и тоталитаризм восточного типа, который сам Аффлек называл «сталинским». Триумф фильма был невероятный. Лучшая лента на «Глобусе» и «Оскаре» — такого Аффлек вряд ли мог ожидать. А ему еще и «Глобус» за режиссуру дали. И пусть злые языки говорили, что всё дело в повестке и конъюнктуре, но и сейчас, десять лет спустя, очевидно, что фильм превосходный и по-прежнему актуальный.

Джей и молчун Бен

Личная жизнь Бена Аффлека — излюбленная тема таблоидов . Его романы всегда очень активно освещали в СМИ, и весь мир почему-то обязан был знать, что вот сейчас Аффлек встречается с Гвинет Пэлтроу, сейчас — с Сандрой Буллок, а вот уже и Ана де Армас. Аффлек, видимо, влюбчивый и страстный. Десять лет он смог прожить в браке, но это не помешало ему оставить жену с тремя детьми и «двинуться дальше». Сейчас всё идет к тому, что главные отношения в его жизни — с Дженнифер Лопес . Они встречались с 2002 по 2004 год , и вся пресса улюлюкала им вслед, обзывая Бена «мистером Лопесом», намекая на то, что у певицы дела идут отлично, а у Аффлека — «Малина» за «Малиной». Говорят, из-за того, что Аффлек обижался на это, пара и распалась. Чтобы в 2021 году , ко всеобщему ликованию, сойтись вновь . В начале 2022 года Аффлек сделал Джей Ло предложение, звезды (их часто называют «Беннифер») поженились и отправились в Париж на медовый месяц, который им изо всех сил портили папарацци.

Воздействующее лицо Бен Аффлек и Дженнифер Лопес во время медового месяца в Париже, 2022 год Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/L.Urman

Но и без романтических прогулок скандалов и тем для желтой прессы в жизни Аффлека достаточно. Например, франшиза о Бэтмене довела актера до запоя, из которого он никак не мог выйти и даже трижды проходил специальное лечение, о чем потом с удовольствием рассказывал публично . А запой, между прочим, был далеко не первым, Аффлека не раз снимали мертвецки пьяным в самых неподобающих местах.

Аффлек — фанат мотоциклов, у него целый гараж байков, и он обожает гонять на них с бешеной скоростью. Его можно считать чемпионом по количеству громких проектов, которые он не получил. Например, он мог снять «Человека из стали», «Лигу справедливости» и «Звездные войны: пробуждение силы». А сколько раз объявленные было режиссерские проекты Аффлека больше никогда нигде не фигурировали, сосчитать трудно.