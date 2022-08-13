МИД Литвы предложил ввести запрет на въезд россиян во всем ЕС

Ограничения на въезд в государства Европейского союза (ЕС) более эффективное влияние окажут на россиян, если меры будут утверждены на уровне всего сообщества, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Литва последовательно выступает за применение санкций к странам, использующим [на международной арене] агрессивные действия, и придерживается позиции, что вводимые для них ограничения эффективнее, если действуют на уровне ЕС», — цитирует его агентство BNS в субботу, 13 августа.

Таким образом литовское министерство иностранных дел ответило на решение Эстонии запретить въезд в страну гражданам РФ с выданными эстонскими консульскими учреждениями шенгенскими визами и на аналогичные запретительные меры ряда других государств — членов Европейского союза.

«По оценкам наших инстанций, по своей сути решение Эстонии очень похоже на те ограничения, которые применяет Литва», — отметил он.

10 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз гражданам России. Кулеба заявил, что россиян нужно «лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их».

29 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что страна предложит Евросоюзу закрыть гражданам России въезд в страны сообщества ЕС. Он отметил, что план общеевропейских ограничений для россиян Эстония предоставит в конце августа.

Днем ранее лидер литовского общественного движения «Заря справедливости» и координатор «Форума добрососедства» Эрика Швенченене сообщила о выступлении делегации литовской оппозиции с инициативой ввести безвизовый режим между Литвой и Россией. Она отметила, что такие безвизовые взаимные поездки будут способствовать получению гражданами Литвы неангажированной информации о жизни в России.

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.