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МИД назвал объявление США России «спонсором терроризма» пересечением точки невозврата

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Отношения России и США придут к точке невозврата, если Штаты объявят РФ «страной — спонсором терроризма». Об этом предупредил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в субботу, 13 августа.

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«<…> упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной — спонсором терроризма». Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — высказался глава департамента МИД в интервью с ТАСС.

Дарчиев также заявил, что Запад нарушает международное право.

«Не хотелось бы вдаваться в гипотетические рассуждения о том, что возможно, а что нет в текущей турбулентной ситуации, когда западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике», — подчеркнул он.

28 июля газета Politico написала о стремлении конгресса Соединенных Штатов признать РФ страной, которая якобы «спонсирует терроризм». Инициаторы внесения законопроекта в палату представителей — конгрессмены Тед Лье, Джо Уилсон, Джаред Голден, Адам Кинзинджер и Том Малиновски, представляющие штаты Мэн, Калифорния и Иллинойс. Они желают остановить специальную военную операцию на Украине, которую начала Россия.

Днем ранее Госдеп США подчеркнул, что ведомство испытывает юридические проблемы с присвоением России такого статуса, однако разбирает данный вопрос.

12 августа депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек сказал, что у ЕС отсутствуют доказательства спонсирования терроризма российской стороной, а решение латвийского сейма не имеет каких-либо оснований.

11 августа латвийский сейм объявил Россию «страной — спонсором терроризма». Кроме того, депутаты законодательного органа призвали страны Европейского союза как можно скорее перестать выдавать туристические и въездные визы гражданам России и Белоруссии.

В этот же день российское Министерство иностранных дел назвало решение сейма Латвии грубым нарушением международного права и нарушением принципа суверенного равенства стран, которое зафиксировано в Уставе ООН. Официальный представитель МИДа Мария Захарова обратила внимание на то, что фактура, помимо «животной ксенофобии», отсутствует под таким решением.

Страны Запада усилили санкционное давление в отношении России с момента начала военной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о ней 24 февраля. Ситуация в Луганской и Донецкой народных республиках обострилась в середине февраля на фоне обстрелов со стороны военнослужащих Украины. Власти ЛДНР объявили об эвакуации жителей на территорию России, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля главой государства был подписан указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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