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В Москве считают, что США все больше становятся стороной конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Влияние США на Украину достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

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«Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима [президента Украины Владимира] Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», — сказал он в беседе с ТАСС.

Дарчиев сообщил, что о таком положении дел «пробалтываются» сами украинские официальные лица.

«В частности генерал [Вадим] Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов РСЗО HIMARS украинские военные консультируются со своими кураторами из США», — сказал дипломат.

Он отметил, что «получается, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины происходят как минимум с одобрения американских центров принятия решений».

Кроме того, Дарчиев заявил, что Вашингтон во избежание поражения должен заставить Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, это стало бы лучшим решением для США.

11 августа экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США 10 лет поставляли на Украину оружие и настраивали против России, и в этой связи с позиции американской стороны будет весьма странно удивляться сложившейся с Донбассом ситуации.

Ранее, 29 июля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что российский и украинский народы не забудут Западу поддержку киевского режима в убийстве мирных людей.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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