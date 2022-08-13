В Москве считают, что США все больше становятся стороной конфликта на Украине

Влияние США на Украину достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

«Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима [президента Украины Владимира] Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», — сказал он в беседе с ТАСС.

Дарчиев сообщил, что о таком положении дел «пробалтываются» сами украинские официальные лица.

«В частности генерал [Вадим] Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов РСЗО HIMARS украинские военные консультируются со своими кураторами из США», — сказал дипломат.

Он отметил, что «получается, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины происходят как минимум с одобрения американских центров принятия решений».

Кроме того, Дарчиев заявил, что Вашингтон во избежание поражения должен заставить Зеленского вернуться за стол переговоров с Россией, это стало бы лучшим решением для США.

11 августа экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США 10 лет поставляли на Украину оружие и настраивали против России, и в этой связи с позиции американской стороны будет весьма странно удивляться сложившейся с Донбассом ситуации.

Ранее, 29 июля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что российский и украинский народы не забудут Западу поддержку киевского режима в убийстве мирных людей.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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