МИД РФ предупредил Вашингтон об ответе на действия США в отношении российских дипломатов

Москва не исключает ответа на действия Вашингтона в отношении российских дипломатов. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев 13 августа.

Он отметил, что российские учреждения в США работают в сложных условиях, сотрудникам «фактически отказано в свободе передвижения и даже рутинных контактах в Госдепартаменте, других структурах исполнительной и законодательной власти».

«Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры — как «зеркальные», так и асимметричные. Такова реальность — каждое действие рождает противодействие», — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС.

Кроме того, Дарчиев заявил, что США раскручивают маховик «визовой войны» против дипломатов и обычных граждан России, пишут «Аргументы и факты».

Он возмутился тем фактом, что россияне вынуждены прикладывать «неимоверные» усилия при получении американских виз, которые включают в себя, среди прочего, поездку в третьи страны. Отказ от выдачи документов непосредственно в Москве является «сугубо внутреннем американским решением», отметил дипломат.

Между тем 10 августа Государственный департамент США прокомментировал призыв Киева к «группе семи» (G7) прекратить выдачу виз гражданам РФ и заверил, что США якобы не ввели ограничения на выдачу виз россиянам. Ведомство указало на то, что жители России могут получить документы на въезд в США в дипломатическом представительстве Америки в любой стране, кроме России.