Казино Лас-Вегаса Caesar's Palace ушло под воду из-за дождей

Проливной дождь затопил несколько знаменитых казино Лас-Вегаса во второй раз за несколько недель. Дождевая вода прорвалась через потолки и залила ресторан и залы казино, пишет в пятницу, 12 августа, The Washington Post.

На видео в социальных сетях запечатлено, как вода попадает в Caesars Palace и Planet Hollywood во время грозы, которая обрушилась на этот район Лас-Вегаса около 8 часов вечера четверга, 11 августа. На кадрах вода хлещет с потолка, заливает столы для покера, карты и фишки. Пострадала от наводнений и парковка, один из этажей затоплен.

Юго-западный муссон в этом году особенно интенсивный. С одной стороны, это помогло облегчить засуху в регионе, но с другой, — вызвало множество крупных наводнений. На прошлой неделе 1 тыс. человек оказались в затруднительном положении в калифорнийском национальном парке «Долина смерти» из-за невероятного ливня.

Ученые говорят, что вызванное человеком потепление климата усиливает экстремальные осадки. Более горячий воздух ускоряет испарение и создает в атмосфере больше воды доступной для выхода через ливни.

Свидетели потопа в казино утверждали, что вода лилась с потолка, подобно пожарному разбрызгивателю. Персонал пытался спасти игровые автоматы, сооружая над ними щиты из стульев. Осадки, гром и молнии такой силы, по признанию одного посетителя, он видел впервые за шесть лет проживания в городе, пишет New York Post.

«Молния была почти постоянной, и электричество несколько раз отключалось. Из-за скачков напряжения в нескольких зданиях сработала пожарная сигнализация, в результате чего пожарным пришлось выходить в шторм, чтобы отреагировать на них», — рассказал изданию житель Лас-Вегаса Александр Вольф.

По словам ведущего синоптика Национальной метеорологической службы Лас-Вегаса Криса Аутлера, дождь продлится в городе до конца выходных.

«Шансы есть каждый день [на прекращение ливня]. Прямо сейчас дождь по всей долине прекратился, но почти каждый день, особенно в дневные и вечерние часы, у нас есть около 30% шансов на подобную передышку для Лас-Вегаса», — добавил он.

4 августа в шести префектурах Японии продолжались проливные ливни, угрожавшие подтоплениями и оползнями. Из-за этого предписание эвакуироваться получили свыше 107 тыс. человек.

28 июля в районе муниципалитетов Ньярдо и Браоне на севере Италии произошло наводнение. Из-за мощных ливней из берегов вышла река Ре, в результате улицы муниципалитетов залило водой, грязью и мусором. Около 40 человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов