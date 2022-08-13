Пытавшийся прорваться в офис ФБР мужчина был ветераном ВМС США

Вооруженный мужчина, пытавшийся проникнуть в офис Федерального бюро расследований (ФБР) в Цинциннати, был ветераном военно-морского флота США, сообщила 12 августа газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным военно-морского флота, 42-летний Рики Уолтер Шиффер-младший, который в четверг, 11 августа, стрелял из пневматического пистолета в офисе Федерального бюро расследований в Цинциннати и размахивал винтовкой AR-15, был рядовым моряком, служившим на подлодке USS Columbia.

Шиффер служил в подразделении с 1998 по 2003 год. Завербовавшись в Пенсильвании, он стал техником по управлению огнем и отслужил один срок на борту подводной лодки USS Columbia из Перл-Харбора, Гавайи. Он отвечал за техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования, используемого для наведения и стрельбы из оружия субмарины. Записи военно-морского флота показывают, что он не получил никаких отличий или наград и уволился в июне 2003 года в звании E-5, пишет портал Military.

После ухода из военно-морского флота Шиффер в течение трех лет служил пехотинцем в Национальной гвардии Флориды. За время службы в гвардии он один раз был направлен в Ирак, прежде чем был с честью уволен в 2011 году в звании E-4, согласно записям Национальной гвардии.

Портал сообщает, что Шиффер был радикально и агрессивно настроен, часто призывал к насилию и выражал поддержку экс-президента США Дональду Трампу. Аккаунты в соцсетях, предположительно принадлежащие Шифферу, в последние недели публиковали многочисленные сообщения с призывами к насилию. А после обыска ФБР в доме Трампа частота подобны публикаций усилилась.

В четверг, 11 августа, Шиффер в бронежилете, с пистолетом и винтовкой, пытался проникнуть в офис ФБР в Цинциннати. Он угрожал пистолетом представителю правопорядка, устроил погоню, после чего был убит после перестрелки. Попытки переговоров и призывы сложить оружие ни к чему не привели.

Агентство Associated Press тогда же сообщало, что количество угроз в адрес ФБР увеличилось после обыска в поместье Дональда Трампа. Бюро даже предупредило своих агентов избегать потенциальных протестующих и следить за тем, чтобы их карты-ключи «не были видны за пределами ФБР», ссылаясь на увеличение угроз в социальных сетях.

Предполагалось, что предпринявший попытку проникнуть в здание бюро мужчина принимал участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года. При этом ему не было предъявлено никаких обвинений за это участие.