Один из спикеров мероприятия Шведской церкви в соборе Лунда в память о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году подвергся критике за материалы в своем блоге Global Politics. Андерс Ромельшё публиковал статьи о марионеточном поведении Украины в отношении США, пишет 12 августа шведская газета Expressen.

Среди публикаций в блоге Андерса Ромельшё есть те, в которых Украина называется «марионеткой США», содержатся утверждения, что многие украинцы являются правыми радикалами, а Штаты проводят в стране военно-биологическую деятельность, от которой страдает население. Там также есть материалы, оправдывающие действия России, которая, по его мнению, действует в целях самообороны, пишет газета.

Издание отмечает, что подобные пророссийские статьи в Швеции считаются «неправильными». Бурная реакция на материалы в блоге Ромельшё, с которыми никак не было связано его выступление в церкви, заставила священников извиниться и заявить, что в дальнейшем они будут тщательнее отбирать выступающих на своих мероприятиях.

Сам автор блога заявил, что Шведская церковь неправильно поняла его взгляды, а цель статей — не в очернении Украины или защите России, а в освещении важной информации о предыстории конфликта. Ромельшё считает, что важно иметь перед глазами «фактическую информацию» и «расширенную перспективу». Он также подчеркнул, что осудил Россию за начало спецоперации.

Несмотря на это капеллан собора Лена Шёстранд заявила, что прихожане взволнованы такой позицией Ромельшё и задаются вопросом, не разделяет ли церковь, где он выступал, его взгляды. Она также подчеркнула, что для выступления Ромельшё был приглашен местным отделением Svenska Fred (Шведская ассоциация мира и арбитража), и заверила, что в будущем Шведская церковь будет тщательнее отбирать выступающих.

5 августа гражданина ФРГ арестовали за использование символа Z в публикациях в своем Telegram-канале. Немецкие правоохранители предположили, что мужчина поддерживает спецоперацию России на Украине.

Антироссийские настроения в мире резко усилились после того, как президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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