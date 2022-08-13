Глава Минобороны Эстонии заявил о возможности сделать Балтику внутренним морем НАТО

Организация Североатлантического договора намерена произвести интеграцию противоракетной обороны Эстонии и Финляндии. Кроме того, НАТО намерена сделать Балтийское море «внутренней» акваторией для альянса после присоединения к нему Швеции. Такое заявление сделал 12 августа министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Iltalehti.

Объединение систем ПРО означает, что Таллин и Хельсинки будут делиться друг с другом всей оперативной информацией и полностью перекрывать Финский залив, отметил Певкур.

Присоединение новых балтийских государств к НАТО — Швеции и Финляндии — в свою очередь, позволит сделать Балтийское море «внутренним» для НАТО.

«Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединятся Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня», — подытожил Певкур.

9 августа президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Он отметил, что Америка стала 23-й страной, одобрившей членство балтийских стран в альянсе, и призвал союзников по блоку как можно быстрее завершить процесс ратификации.

10 августа бывший депутат парламента и бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя сообщил, что Финляндия и Швеция могут вступить в Североатлантический альянс не позднее июня 2023 года. Он отметил, что срок ратификации их вступления другими членами альянса составляет от четырех до 12 месяцев.

Процесс ратификации присоединения двух стран к Североатлантическому альянсу запустили в Германии 1 июля. Страны — участники НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В то же время в МИД России критически отреагировали на это решение. В ведомстве заявили, что такие действия не обеспечат этим странам той безопасности, на которую они рассчитывают.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.