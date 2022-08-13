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Общество
В Омске разобрали завалы после обрушения стены жилого дома

В Омске разобрали завалы после обрушения стены жилого дома

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Фото: t.me/gubernator_burkov
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В Омске разобрали завалы после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил глава Омской области Александр Бурков в своем Telegram-канале 13 августа.

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«Территория всё так же огорожена, ближе подходить никому не разрешают», — добавил губернатор.

Как передает глава региона, завал разобрали сотрудники МЧС в 05:18 (02:18 мск). Однако на месте все еще работают специалисты. Погибшие и пострадавшие в результате происшествия отсутствуют.

Он также сообщил, что ближе к 09:00 (по местному времени) примут решение о повторной возможности запустить жильцов в дом за вещами.

Обрушение одной из стен в многоквартирном доме произошло 12 августа. Известно, что рухнула нежилая часть многоэтажки, где расположены душевые кабины, что позволило избежать жертв. Вероятной причиной ЧП стало ветхое состояние здания.

Сообщается, что у этого дома уже обрушивалась стена. Это произошло в апреле прошлого года. Тогда суд постановил провести ремонт до 31 декабря 2021 года. Но, по словам жильцов, фактически там были лишь установлены подпорки. Кроме того, весной этого года в стене образовалась сквозная дыра, через которую мог пройти человек. Тогда жильцы дома обратились в суд с требованием признать здание аварийным.

Мэр города Сергей Шелест отметил, что все жильцы этого дома не смогут вернуться домой в течение ближайшей недели, так как в это время эксперты будут проводить обследование состояния дома.

Следователи Следственного комитета (СК) РФ по Омской области провели обыски в департаменте городского хозяйства и фонде капитального ремонта Омска после инцидента. В СК также сообщили о возбуждении уголовного дела по факту неисполнения решения суда в отношении должностных лиц фонда капитального ремонта по признакам преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.

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