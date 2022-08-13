WSJ сообщила об 11 комплектах секретных документов, изъятых при обыске в доме Трампа

Во время следственных действий в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго агенты Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили 11 комплектов секретных документов. Об этом 12 августа рассказала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опубликованный судом во Флориде ордер на обыск.

В ходе обыска сотрудники ФБР нашли четыре комплекта с грифом «Top Secret» (наивысший уровень секретности документов в США) и по три комплекта документов под грифами «Secret» и «Confidential» (средний и низший уровень секретности документов в США соответственно.). Также агенты также обнаружили набор документов, помеченных как «Различные секретные документы и документы TS/SCI», что обозначает сверхсекретную и конфиденциальную информацию, разделенную на отдельные части.

Кроме того, в ходе обыска правоохранительные органы забрали около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями и документами, рукописную записку и бумаги, относящиеся к помилованию союзника Дональда Трампа и его бывшего советника Роджера Стоуна. Также в опубликованном ордере была информация о «президенте Франции».

9 августа Федерального бюро расследований США провело обыск в имении Трампа на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал о причинах обыска. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

12 августа газета The New York Times написала, что обыск в доме Трампа проводился в рамках дела о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.

Сам Дональд Трамп в тот же день опроверг данные американских СМИ о том, что обыск в его поместье был направлен на поиск документов, связанных с ядерным оружием. По его словам, данные публикации являются «очередной газетной уткой». Бывший президент США также выразил недоумение, почему ФБР не пустило инспекцию с его юристами и другими представителями присутствовать при обыске в его доме, «вместо того чтобы держать их на жаре».

11 августа журнал Rolling Stone сообщил, что Трамп начал искать «крота» среди соратников на фоне прошедших обысков в его поместье. Он крайне обеспокоен возможной прослушкой со стороны федеральных властей или, как выразился бывший глава государства, действующего американского президента Джо Байдена.