Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша проявил безволие, граничащее с попустительством, в вопросе реакции на атаки украинских боевиков по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое заявление 12 августа пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой было опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова обратила внимание на то, что со стороны Гутерриша не последовало никаких сигналов киевскому режиму после атак на ЗАЭС. Кроме того, Гутерриш сорвал визит представителей Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС в июне, который был почти полностью согласован и подготовлен, дополняет «Газета.Ru».

Бездействие Гутерриша может привести к тому, что новая поездка во главе с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может быть вновь сорвана, предупредила Захарова.

11 августа украинские боевики совершили обстрел ЗАЭС из артиллерии. В результате удара получили повреждения оборудование бассейнов системы охлаждения и теплоэлектростанция. Грамотные и умелые действия российских военных позволили сохранить целостность критически важной инфраструктуры объекта, а также поддержать стабильность работы реакторов.

В тот же день Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг ЗАЭС. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 12 августа отметил, что в ходе заседания ни одна из стран не проявила солидарность с позицией киевского режима по событиям вокруг электростанции.

Рафаэль Гросси в то же время заявил, что для организации миссии агентства на ЗАЭС необходимо наладить контакт с ООН, Россией и Украиной. При этом он посчитал, что непосредственная угроза электростанции отсутствует.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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