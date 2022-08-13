МИД: Россия предупредила США о точке невозврата при объявлении ее спонсором терроризма

В случае, если США объявят Россию «страной — спонсором терроризма», в отношениях с ними наступит точка невозврата, о которой Москва предупреждала Вашингтон. Об этом рассказал 13 августа директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

Таким образом он прокомментировал в беседе с ТАСС вопрос о вероятности дальнейшего ухудшения отношений с Америкой, отметив что на данный вопрос он пока не имеет определенного ответа из-за неоднократного грубого нарушения Вашингтоном международного права и «абсолютных табу» в международной политике, дополняет «Газета.Ru».

«В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной — спонсором терроризма». Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва», — предупредил дипломат.

27 июля газета Politico рассказала о планах конгресса США признать Россию страной, которая якобы «спонсирует терроризм». Инициаторами внесения законопроекта в палату представителей стали конгрессмены Тед Лье, Джо Уилсон, Джаред Голден, Адам Кинзинджер и Том Малиновски, представляющие штаты Мэн, Калифорния и Иллинойс. Причиной, по которой депутаты добиваются принятия этого закона, они назвали стремление остановить проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса.

На следующий день Государственный департамент США прокомментировал эту инициативу, отметив, что ведомство испытывает юридические проблемы с присвоением России этого статуса, но изучает данную возможность.

11 августа сейм Латвии объявил Россию страной — «спонсором терроризма» Депутаты латышского законодательного органа также призвали страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

12 августа депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек обсудил инициативу Латвии, отметив, что у Евросоюза нет доказательств спонсирования терроризма Россией, а решение сейма Латвии является безосновательным.

МИД РФ 11 августа охарактеризовал решение латышского сейма как грубое нарушение международного права и нарушение принципа суверенного равенства государств, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что никакой фактуры, кроме «животной ксенофобии», под этим решением нет.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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