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Во дворах домов Рубежного обнаружили сотни захоронений жертв обстрелов ВФУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Останки 104 человек извлекли за 10 дней во дворах города Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР). Всего было обнаружено свыше 500 захоронений, но ежедневно находят новые могилы жертв хаотичных обстрелов отступавших из города представителей вооруженных формирований Украины (ВФУ).

«Нам указали место захоронения четырех человек, среди них, возможно, есть ребенок. Имеющиеся таблички позволяют установить дату смерти: март 2022 года. Это время, когда украинская армия, отступая от Рубежного, выходя за какую-то территорию, тут же то место, откуда она вышла, начинала поливать швальным огнем, не избирательно совершенно, в результате чего были повреждены большие дома», — рассказал секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Сергей Белов.

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По его словам, из-за хаотичных обстрелов в городе погибло много людей. Перемещаться по Рубежному даже на небольшие расстояния было опасно, поэтому люди были вынуждены хоронить родных и близких внутри придомовых территорий.

Белов также указал на небольшой участок, где расположены четыре могилы. К одной из них привязана игрушка. Вероятно, в ней захоронен ребенок. Подтвердить или опровергнуть это поможет судмедэкспертиза.

Месяц назад, в середине июля, на кладбище поселка Овсяное в Донецкой Народной Республике (ДНР) силами межведомственной комиссии по поиску лиц, пропавших без вести, перезахоронили останки более 30 человек. Эти люди погибли в 2014 году во время обстрела населенного пункта Снежное и его окрестностей.

В начале мая корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал массовые захоронения, которые представляют собой 150-метровые траншеи. В них кладут тела жертв обстрелов ВСУ в городе Рубежное. Как уточнил военный, принимавший участие в раскопке братских могил, на их месте собираются установить общий мемориал погибшим.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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