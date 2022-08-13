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Вильфанд спрогнозировал жару до 40 градусов в Поволжье и на юге России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На юге и в Поволжье России ожидается жара с температурными показателями от 37 до 40 градусов. Об этом 13 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Жаркая погода будет распространяться и на юго-восток европейской России, и в Поволжье, и на Урал. Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких температур — 37-38 градусов, а в Калмыкии — даже до 40 градусов», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

К концу недели на юге Ростовской области и в Краснодарском крае тоже установится жара — 37-38 градусов, в континентальных районах Крыма — 35-37 градусов, отметил собеседник агентства.

«Гребень антициклона, который перемещается с запада, будет спокойно распространяться, но фундаментально устанавливаться на европейской части России. В выходные столбик термометра будет стремиться к 30-градусной отметке. Жаркая погода возвращается в центр европейской России», — добавил он.

10 августа Вильфанд рассказал, что в Москве и европейской части России к концу недели наступит жаркая погода, пришедшая из Европы. Осадков, по словам синоптика, ждать в ближайшее время также не стоит — будет малооблачно и жарко.

8 августа синоптик заявил о продолжении купального сезона в России и рассказал, что оставшаяся часть августа будет по-летнему теплой. Причиной этому послужил антициклон, в центр которого попадет европейская часть страны. Антициклон принесет с собой ясную солнечную погоду и активную энергию солнца.

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