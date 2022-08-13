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Пушков объяснил невозможность изолировать Россию экономически

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Турция помешала Западу изолировать российскую экономику, сообщило 12 августа агентство Bloomberg. Комментируя это сообщение, российский сенатор Алексей Пушков заметил, что Турция не одинока в подобных действиях, потому что изолировать РФ экономически невозможно.

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«Естественно, далеко не только Турция мешает Западу изолировать российскую экономику. Оборот Турции с Россией — $33 млрд, оборот России с Китаем — в несколько раз больше: только за семь месяцев 2022 года он составил почти $98 млрд. Таким образом, изолировать Россию экономически невозможно в силу ее роли в мировой торговле. Миссия невыполнима», — написал он в Telegram в пятницу, 12 августа.

Пушков добавил, что в последнее время на Западе часто пишут об этом, и точнее будет сказать, что Турция — единственная страна западного альянса, которая не поддерживает политику изоляции России.

В своем материале Bloomberg указывает, что в первом полугодии экспорт турецких товаров в Россию достиг максимума за последние восемь лет. И способствует этому новая экономическая модель Турции, ориентированная на углубление торговых связей с РФ. Это может настроить США и европейские страны против Анкары, так как они стремятся реализовать план по жесткой изоляции экономики России, указало агентство.

27 июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал, что комфорт и благополучие собственных граждан меньше всего занимают политиков коллективного Запада, когда речь идет о следовании антироссийскому курсу.

В начале июля французская газета Le Monde отмечала, что попытки стран Запада «единым фронтом» превратить Россию в изгоя из-за ситуации на Украине привели к тому, что все эти государства сами оказались в одиночестве. Большинство стран в этих регионах гораздо больше волнуют проблемы экономики и вопросы поставок продовольствия, нежели выяснение того, кто прав, а кто виноват в ситуации на Украине и в Донбассе, отметило издание.

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