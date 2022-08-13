Захарова заявила о вопросах к позиции генсека ООН по Запорожской АЭС

Итоги совещания Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывают вопросы, как и позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, говорится в пятницу, 12 августа, в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС?» — отметила дипломат.

Захарова указала, что «именно из-за обструкции» Гутерриша и секретариата организации в начале лета не состоялась «согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ», напомнила «Газета.Ru». Кроме того, по мнению дипломата, нет никаких гарантий того, что этого не случится снова, если Россия будет готовить поездку на станцию группы, возглавляемой гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, добавил портал Life.ru.

Накануне госдепартамент США выступил за инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Там указали, что ведение боев близ атомной станции — опасно и безответственно, поэтому призывы Украины к созданию зоны, свободной от военного конфликта, считают целесообразным. При этом Антониу Гутерриш отметил, что данная инициатива не обсуждается, так как стороны сами в состоянии обеспечить безопасный периметр.

11 августа по запросу российской стороны состоялось заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Как сообщил 12 августа зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в ходе заседания ни одна из стран не поддержала украинскую версию событий того, что происходит вокруг Запорожской АЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам.

В свою очередь, глава МАГАТЭ Гросси заявил, что для отправки миссии на ЗАЭС необходимо активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН. При этом Гросси заявил, что непосредственная угроза безопасности на Запорожской АЭС в данный момент отсутствует.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН указал, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

11 августа, в день заседания Совбеза, артиллерия вооруженных формирований Украины в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС, в результате чего была частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения. Благодаря эффективным и умелым действий Вооруженных сил России удалось сохранить в целостности критически важную инфраструктуру объекта и стабильность работы реакторов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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