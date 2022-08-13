StarHit сообщил о потере связи с Бузовой после ее вылета на вертолете в горы

Певица Ольга Бузова перестала выходить на связь после того, как отправилась в путешествие в горы на вертолете. Об этом 12 августа сообщило издание StarHit.

Телефон певицы не отвечает, а соцсети не обновляются с 11 августа после того, как она сообщила о путешествии в горы в своем блоге. При этом регион, куда отправилась Бузова с туристической поездкой, она не уточнила.

«Алло, я больше недоступна. Столько всего произошло за последнее время — встреч, событий... Я так много себя всем отдала, поэтому надо наполниться новыми эмоциями! Я отправлюсь в поход в горы туда, куда еще не ступала нога человека. Неизведанные тропы и новые маршруты», — приводит StarHit последнюю на данный момент запись в блоге певицы.

Кроме того, издание привело видеозапись из блога певицы, из которой следует, что в туристическую поездку она отправилась на вертолете.

Отмечается, что пиар-менеджер Бузовой Антон Бо также потерял с ней связь и в данный момент занимается поисками певицы.

«Мы пока не знаем, что с Ольгой, но вся ее команда очень волнуется. Последний раз я общался с ней вчера днем перед полетом, после этого связь пропала. Пока выясняем, что случилось», — прокомментировал ситуацию Антон Бо.

5 июля блогер Лилия Абрамова, известная под псевдонимом Tatarka FM, рассказала о тайном романе Ольги Бузовой. По словам Абрамовой, поклоннику певицы 43–44 года и он, предположительно, является политиком.