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Синоптик спрогнозировал жару в Москве до середины следующей недели
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Синоптики пообещали москвичам до 30 градусов тепла 13 августа

Гидрометцентр: в Московском регионе 13 августа ожидается отсутствие осадков и до 30 градусов тепла
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода с небольшой облачностью, отсутствие осадков и до 30 градусов тепла ожидают москвичей в субботу, 13 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

В Москве синоптики прогнозируют от 28 до 30 градусов выше нуля, ночью — от +14 до +16 градусов.

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На территории Московской области ожидается от 25 до 30 градусов тепла в дневное время суток, ночью температура воздуха отметится снижением вплоть до +11 градусов.

Возможен слабый ветер.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Накануне, 12 августа, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Шувалова пообещала москвичам до 30 градусов выше нуля в выходные дни. При этом жаркая погода, вероятно, сохранится в последующие дни. Также синоптик Андрея Шувалов спрогнозировал превышение климатической нормы в столичном регионе, которым отметится начало предстоящей недели.

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