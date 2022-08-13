WSJ узнала об изъятых в доме экс-президента США Трампа 11 комплектах секретных документов

Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружило 11 комплектов секретных документов в ходе обыска резиденции экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщила 12 августа The Wall Street Journal.

Агенты ФБР, которые в понедельник, 8 августа, провели обыск в доме Трампа в Мар-а-Лаго, изъяли четыре набора документов под грифом «совершенно секретно», три — секретных и еще три с пометкой «конфиденциально».

Среди документов были пакеты с пометкой «совершенно секретно», которые должны быть доступны только в специальных правительственных учреждениях. Об этом говорится в ордере на обыск, выданном судом Флориды.

Также были изъяты около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописная записка и исполнительный грант о помиловании для союзника Трампа Роджера Стоуна, согласно перечню изъятых предметов. Также в списке упомянуты некие сведения о «президенте Франции», причем не известно, о действующем Эммануэле Макроне или других, добавил Life.ru. Всего перечень изъятого занял три страницы.

Ранее газета Politico, ссылаясь на ордер на обыск в доме 45-го главы Белого дома, сообщила, что Трамп рассматривается следствием в контексте потенциального воспрепятствования правосудию и нарушения Закона о шпионаже.

9 августа ФБР провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

11 августа Трамп начал искать «крота» среди соратников на фоне прошедших обысков в его поместье. Он крайне обеспокоен возможной прослушкой со стороны федеральных властей или, как выразился бывший глава государства, действующего американского президента Джо Байдена.

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, это еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима. В своем микроблоге он назвал США банановой республикой.