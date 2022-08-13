WSJ: Украина с трудом находит средства на выплаты военным

Киев с трудом находит деньги для выплаты зарплаты боевикам Украины из-за разрыва между расходами на оборону и сокращением налоговых поступлений, передает в пятницу, 12 августа, американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Каждый день и ночь это постоянная головная боль», — процитировала газета главу минфина Украины Сергея Марченко.



Из-за нехватки финансов центробанк Украины вынужден постоянно печатать новые деньги, что приводит к инфляции и ослаблению курса гривны. При этом уровень налоговых поступлений покрывает только 40% госрасходов, передает издание.

Кроме того, более 60% бюджетных трат приходится на военные нужды, а для покрытия остальных расходов украинские власти ежемесячно нуждаются как минимум в $5 млрд.

11 августа президент государства Владимир Зеленский заявил, что стране нужна значительная финансовая помощь без бюрократических блокировок. Он также добавил, что Украина по-прежнему нуждается в поддержке «оружием и снарядами».

2 августа Киев получил второй транш финансовой помощи от ЕС, общий объем составил €1 млрд.

Вместе с тем 1 августа пресс-служба Еврокомиссии заявила, что не может выделить Украине кредит в размере €8 млрд. В организации отметили, что альтернативным вариантом разрешения ситуации могли бы стать гарантии от стран — членов ЕС. В свою очередь заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква указал на то, что дополнительная финансовая поддержка блокируется правительством Германии.