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Машина влетела в зрителей на ночных гонках в Екатеринбурге

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В время ночных гонок на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) в в зрителей влетела машина. Кадры с места происшествия 13 августа опубликовали очевидцы.

ДТП произошло в ночь на 13 августа в районе Солнечного, где, по словам местных жителей, гонки проводятся на постоянной основе.

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На кадрах видно, как одна из машин входит в занос и врезается в стоящих на обочине дороги зрителей. По словам очевидцев, в результате столкновения пострадал один человек.

«Парень жив, но по состоянию здоровья не знаю. Терял сознание на пару минут. Приезжала скорая. Не нравится, что никто на этих гонках не хочет никакой ответственности», — приводит слова очевидца портал E1.ru.

Другой зритель добавил, что во время инцидента пострадало сразу несколько человек. Их состояние при этом не уточнялось.

В тот же день Управление МВД РФ по Оренбургской области сообщило о двоих погибших и пятерых пострадавших в результате столкновения двух автомобилей на одной из трасс региона. По предварительным данным, 48-летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster, допустил столкновение с автомобилем Totota RAV 4 под управлением 50-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

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