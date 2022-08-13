Глава Минобороны Эстонии заявил о возможности сделать Балтику внутренним морем НАТО

Эстония и Финляндия собираются объединить противоракетную оборону (ПРО) в Балтийском море. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в пятницу, 12 августа.

«Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море с присоединением Финляндии и Швеции к НАТО станет внутренним морем альянса», — приводит его слова Iltalehti.

Как сообщил министр, договоренность об этом была достигнута во время его визита в Финляндию и встречи с финским министром обороны Антти Кайкконеном. Он добавил, что это позволит странам делиться информацией друг с другом.

10 августа депутат парламента Финляндии, бывший министр иностранных дел Эркки Туомиоя заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО не позднее июня 2023 года. По его словам, срок ратификации их вступления другими членами альянса составляет от четырех до 12 месяцев.

9 августа президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Он заявил, что его страна стала 23-й, одобрившей членство Хельсинки и Стокгольма в НАТО.

Процесс ратификации присоединения двух стран к Североатлантическому альянсу запустили в Германии 1 июля. Страны — участники НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В то же время в МИД России критически отреагировали на это решение. В ведомстве заявили, что такие действия не обеспечат этим странам той безопасности, на которую они рассчитывают.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.