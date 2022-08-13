Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости забрать Крым у России могут превратить кризис вокруг Украины в полноценную мировую войну. Об этом 12 августа написал журналист Доменико Куирико в статье для итальянской газеты La Stampa.

«Если Зеленский, как он объявил в одном из своих последних вечерних обращений к нации, решил начать именно с Крыма «возвращение территорий», эти шесть месяцев [спецоперации России по защите Донбасса] окажутся лишь временным этапом перед адом», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, российская сторона воспримет последствия возможного нападения Украины на полуостров «Севастополя, Малахова кургана и графа Толстого» гораздо жестче, чем противостояние в Донбассе.

Он добавил, что у Зеленского не хватит решимости пойти на такой отчаянный шаг без «зеленого света» со стороны Запада, что, вероятно, вовлечет США и Европу в прямую конфронтацию.

«Попытка вернуть Крым означает, что преобладающей идеей станет борьба до победного конца, тотальная, без ограничения средств; и ликвидация того немногого, что осталось от возможности договориться и урегулировать интересы, — единственного пути, который ведет к перемирию», — заключил Куирико.

Накануне вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности. Он также добавил, что «кукловоды» Киева из Вашингтона также не могут смириться с провалом своих планов в 2014 году установить контроль над дислоцированными в Севастополе военно-морскими объектами.

10 августа Зеленский в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), сообщил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым. По словам президента, полуостров «является украинским» и Украина никогда от него не откажется.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что слова Зеленского о возвращении контроля над Крымом являются «очередным пшиком».

3 августа бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что идея Киева вернуть Крым под свой контроль военным путем является абсурдной.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.