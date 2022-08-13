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Американский полковник назвал сроки истечения запасов ракет HIMARS у Украины

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Фото: commons.wikimedia.org/Charles Rosemond
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Запасы ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS у Украины могут закончиться в течение 3-4 месяцев. Такое мнение в пятницу, 12 августа, высказал полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в беседе с изданием Newsweek.

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«Мы подойдем к тому моменту, когда США будут вынуждены сократить количество поставляемых ракет, потому что их запасы будут на исходе. Я думаю, внутри Пентагона состоится ряд обсуждений... [3-4 месяца] — довольно дикая догадка, но я не думаю, что это сумасшествие», — высказался Канчиан.

Он обратил внимание на то, что всего за время эксплуатации HIMARS США и другими странами было произведено около 50 тыс. ракет, из которых, по его предположению, 25-28 тыс. уже использовано и еще 5,8 тыс. ракет будут приобретены Вашингтоном в этом году.

Таким образом, Америка может передать Украине максимум треть имеющихся снарядов — 10 тыс. ракет, чтобы оставить запасы на собственные нужды. Больше предоставить Белый дом не может, так как для увеличения объемов производства снарядов для HIMARS потребуется от 18 до 24 месяцев, подытожил военный.

11 августа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила о запросе Киева к Вашингтону о поставках новых ракет HIMARS. Дипломат отметила, что украинским боевикам нужно еще больше систем дальнего радиуса действия якобы для действий на территории Украины без ударов по территории России.

8 августа Пентагон заявил, что поставит Украине новые снаряды для HIMARS в рамках нового пакета военной помощи. Помимо ракет для HIMARS, она также будет включать в себя снаряды для зенитных ракетных комплексов NASAMS, артиллерийские снаряды и тысячу противотанковых Javelin.

1 августа представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских РСЗО HIMARS. Как отметил представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, это свидетельствует о прямом вовлечении США в конфликт на Украине и в Донбассе.

До этого, 8 июля, в Пентагоне сообщили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

25 апреля глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала», имея в виду события вокруг Украины

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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