Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg назвало Турцию причиной раскола единого фронта Запада по санкциям против РФ
Мир
WSJ узнала о проблемах Киева с выплатами военным
Мир
В США пригрозили санкциями в случае вступления освобожденных регионов в состав РФ
Мир
Число пострадавших в результате обстрелов ДНР со стороны ВФУ возросло до 12 человек
Мир
США сообщили о планах углублять связи с Тайванем
Мир
Обыск у Трампа проводился в рамках расследования нарушения закона о шпионаже
Общество
Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки до конца 2023 года
Спорт
Месси впервые с 2005 года не попал в число номинантов на «Золотой мяч»
Мир
Вучич заявил о намерении сохранить политику Белграда по антироссийским санкциям
Мир
Сотрудников «Известий» задержали в Эстонии
Экономика
Поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» возобновлены
Общество
Синоптик спрогнозировал жару в Москве до середины следующей недели
Сюжет:

Захарова заявила о вопросах к позиции генсека ООН по Запорожской АЭС

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по ситуации с обстрелами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжает вызывать вопросы. Об этом говорится 12 августа в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Смирный атом: смогут ли эксперты МАГАТЭ попасть на Запорожскую АЭС
Удары по объектам станции могут привести к катастрофе, по масштабам сопоставимой с Чернобыльской

«Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС?» — заявила Захарова.

Он напомнила, что именно из-за «обструкции со стороны генсекретаря и возглавляемого им секретариата» в начале лета сорвалась согласованная и подготовленная российской стороной поездка миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожье.

«Нет уверенности, что это не повторится, когда мы будем заново готовить поездку возглавляемой Рафаэлем Гросси группы на ЗАЭС», — отметила дипломат.

Накануне Государственный департамент США выступил за инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. В Госдепе указали, что ведение боев близ атомной станции — это опасно и безответственно, поэтому там поддерживают призывы Украины к созданию зоны, свободной от военного конфликта. При этом Антониу Гутерриш тогда отметил, что данная инициатива не обсуждается, так как стороны сами в состоянии обеспечить безопасный периметр.

11 августа по запросу российской стороны состоялось заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Как сообщил 12 августа зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в ходе заседания ни одна из стран не поддержала украинскую версию событий того, что происходит вокруг Запорожской АЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам.

В свою очередь, глава МАГАТЭ Гросси заявил, что для отправки миссии на ЗАЭС необходимо активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН. При этом Гросси заявил, что непосредственная угроза безопасности на Запорожской АЭС в данный момент отсутствует.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН указал, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022