WSJ узнала об изъятых в доме Трампа 11 комплектах секретных документов

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли во время обысков в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) 11 комплектов секретных документов, о чем узнала газета The Wall Street Journal (WSJ) в пятницу, 12 августа.

По информации издания, некоторые из них содержали пометку «совершенно секретно», к которым доступ должен осуществляться только в специальных государственных учреждениях.

Всего, как сообщается, ФБР забрали около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, включая документы с «информацией о президенте Франции». А также туда входит рукописная записка и документ о помиловании американского лоббиста, советника президентской кампании Трампа 2016 года Роджера Стоуна, которого осудили за дачу ложных показаний в конгрессе США.

Ранее в пятницу сам Трамп в социальной сети Truth опроверг сообщения о том, что сотрудники ФБР при обыске в его поместье якобы искали документы, связанные с ядерным оружием. Он заявил, что подобные публикации являются очередной газетной уткой.

9 августа ФБР провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США. До этого он подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Как сообщалось 11 августа, Трамп начал искать «крота» среди соратников на фоне прошедших обысков в его поместье. Он крайне обеспокоен возможной прослушкой со стороны федеральных властей или, как выразился бывший глава государства, действующего американского президента Джо Байдена.

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, это еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима. В своем микроблоге он назвал США банановой республикой.