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Жители Калифорнии начали ездить за дешевыми продуктами в Мексику

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Фото: Global Look Press/dpa/Omar Martinez
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Некоторые жители Южной Калифорнии ездят в Мексику, чтобы купить более дешевые продукты. Об этом сообщил американский журнал Newsweek в четверг, 11 августа.

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«Я должен экономить столько, сколько смогу. Каждая копейка на счету», — рассказал Джебран Хименес, который вместе с семьей ехал до мексиканского города Тихуана около двух часов.

По информации издания, цены на продукты в США выросли на 13,1% в годовом исчислении по сравнению с июльскими показателями в 12,2%. В среднем американцы тратят от 20 минут до двух часов, чтобы добраться до мексиканских городов.

Больше всего цены поднялись на следующие позиции: молоко 15,6%, хлеб 13,7%, сухие завтраки 16,4 %, бекон 9,2%, яйца 38,0%, кофе 20,3%. Добавляется, что стоимость картофеля выросла на 13,3%, курицы на 17,6 % по сравнению с 2021 годом.

29 июля гендиректор американской компании по производству конфет и шоколада Hershey's Мишель Бак предупредила, что не сможет в полной мере удовлетворить спрос на сладости в преддверии Хэллоуина, который отмечают в октябре. В этот же день мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в США наступает сильнейший финансовый кризис, несмотря на то что президент Джо Байден убеждает в обратном.

24 июля глава минфина страны Джанет Йеллен заявила, что замедление экономики США является необходимостью. Она добавила, что в стране «слишком высока» инфляция, в экономике наблюдается замедление, но при этом отметила, что признаков рецессии нет.

13 июля агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Данный показатель стал максимумом с ноября 1981 года.

24 июня президент России Владимир Путин заявил, что резкое усиление инфляции в мире — результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации по защите Донбасса. 22 июня российский лидер отметил, что Запад проводит безответственный макроэкономический курс, который ведет к ущербу для бизнеса. В числе деструктивных действий западных стран российский лидер отметил запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и рост необеспеченного долга.

В США наблюдается резкий рост цен на продукты питания, а также на топливо. В июне цены на бензин в США достигли рекордных $5,02 за галлон (3,785 л), и, хотя недавно они опустились до $4,66, это всё равно на $1,5 выше, чем в июле 2021 года.

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