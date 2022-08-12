Вучич заявил о поддерживании Сербией военного нейтралитета

Сербии не нужны ничьи военные базы на ее территории, заявил 12 августа президент республики Александр Вучич.

«Сербии не нужны ничьи военные базы. Сербия будет защищать свою страну и народ, строить союзы и не стыдиться хороших отношений с Россией, Америкой и Китаем. Мы позаботимся о себе», — цитирует его сербская газета Kurir.

Он указал, что страна поддерживает военный нейтралитет.

Вучич также затронул тему Косова. По его словам, этот регион продолжит свои акции, пока не захватит населенный сербами север. По его мнению, это единственное, что им важно.

«Приштина продолжит свои действия и не успокоится, пока не захватит север Косова», — отметил он.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

По информации газеты «Данас», на севере частично признанной Республики Косово в тот день работали сирены воздушной тревоги. Стало известно о блокировке косоварами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

Тогда же директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Позже Боррель предложил Косово перенести запрет на сербские документы на 30 дней и продлить их действие до 1 сентября. Власти региона поддержали эту инициативу. После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.