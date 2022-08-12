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В Удмуртии в результате ДТП с грузовиком произошел разлив соляной кислоты

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Фото: Управление МЧС РФ по Удмуртской Республике
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В результате ДТП в Дебесском районе на 312-м км федеральной дороги, по предварительным данным, произошел разлив 1,5 т соляной кислоты. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Удмуртии в пятницу, 12 августа.

Инцидент произошел после столкновения легкового и грузового автомобилей, в последнем перевозили соляную кислоту. Площадь разлива составила около 20 кв. м. По информации спасателей, пострадавших нет.

«Вокруг места происшествия сделано обвалование землей высотой 50 см. Место разлива кислоты пролито водой для снижения концентрации. Утечка прекращена. Угрозы жизни населению нет. Утром в светлое время суток работы будут продолжены: соляная кислота будет перекачена в другую цистерну и вывезена», — рассказали в ведомстве.

Для контроля за уровнем содержания вредных веществ в воздухе на место происшествия направлены лаборатории министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также Управление Роспотребнадзора республики.

2 августа на МКАД произошла авария с участием бензовоза, в результате ДТП разлилось топливо с последующим возгоранием на площади 150 кв. м. По данным «Известий», авария произошла на 21-м км на внутренней стороне автодороги.

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