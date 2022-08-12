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В минобороны Эстонии хотят интегрировать с Финляндией ракетные комплексы береговой охраны

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Финские и эстонские ракеты создадут щит противоракетной обороны НАТО в Финском заливе, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в пятницу, 12 августа, в интервью финскому изданию Iltalehti.

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«Дальность действия эстонских и финских ракет больше, чем ширина Финского залива. Поэтому мы объединим нашу противоракетную оборону», — объяснил он договоренность между Эстонией и Финляндией об объединении противоракетной обороны (ПРО) в Балтийском море.

Певкур добавил, что Финляндия и Эстония как члены НАТО будут объединять в том числе силы береговой обороны. Стороны намерены делиться друг с другом всей необходимой для обороны региона информацией.

По словам министра, в течение осени и следующего года будет разработан новый план обороны Эстонии и всего Балтийского региона. При этом Певкур обратил внимание на то, что реализация плана станет возможной, когда Финляндия полноправным членом НАТО.

После создания совместной системы ПРО Финский залив удастся закрыть для военных кораблей РФ, сообщил министр Эстонии.

«Балтийское море является внутренним морем НАТО. Когда к НАТО присоединились Финляндия и Швеция, ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня», — отметил он.

9 августа президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Он заявил, что его страна стала 23-й, одобрившей членство Хельсинки и Стокгольма в НАТО.

Процесс ратификации присоединения двух стран к Североатлантическому альянсу запустили в Германии 1 июля.

Страны — участники НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию 29 июня и договорились о подписании соответствующих протоколов.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В то же время в МИД России критически отреагировали на это решение. В ведомстве заявили, что такие действия не обеспечат этим странам той безопасности, на которую они рассчитывают.

Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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