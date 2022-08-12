В Белом доме подтвердили возможность очной встречи Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин обсуждали в ходе последних телефонных переговоров возможность личной встречи. Об этом заявил 12 августа в ходе брифинга координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.

«Когда они беседовали в последний раз в ходе недавнего телефонного звонка, обсуждали возможность встречи лицом к лицу и условились о том, что их команды обсудят это в развитие, чтобы определить конкретику», — цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что больше никаких конкретных договоренностей о проведении очной встречи Байдена и Си Цзиньпина в настоящее время нет.

«Ничего сверх этого у нас нет в плане деталей, касающихся сроков или места возможной встречи», — добавил Кэмпбелл.

Ранее в пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что китайские официальные лица готовят встречу Си Цзиньпина с Джо Байденом. По информации газеты, встреча может произойти на полях саммитов G20 или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

5 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что американская сторона не исключает возможность встречи Байдена с Си Цзиньпином. Он также указал, что линии связи между Пекином и Вашингтоном остаются открытыми.

Двусторонние отношения между странами стали еще более напряженными после визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Она прибыла на остров 2 августа, несмотря на многочисленные предостережения Китая воздержаться от подобного шага. Ее визит вызвал бурную реакцию в мировом сообществе, особенно в Пекине. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В МИД КНР отметили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.