Следователи провели обыски в мэрии Омска из-за обрушения стены жилого дома

Следователи Следственного комитета (СК) РФ по Омской области проводят обыски в департаменте городского хозяйства и фонде капитального ремонта Омска после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время проводятся обыски в департаменте городского хозяйства и фонде капитального ремонта, а также выемки документации у судебных приставов», — говорится в сообщении.

В СК также сообщили о возбуждении уголовного дела по факту неисполнения решения суда в отношении должностных лиц фонда капитального ремонта по признакам преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.

«По версии следствия, обрушение торцевой стены дома произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностных лиц ряда ведомств, которые своевременно не исполнили решение суда, признавшего дом аварийным, и не предприняли никаких мер по избежанию его разрушения, что повлекло причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов собственников жилых помещений в данном доме», — рассказали в ведомстве.

Обрушение одной из стен в многоквартирном доме произошло 12 августа. Известно, что рухнула нежилая часть многоэтажки, где расположены душевые кабины, что, по предварительным данным, позволило избежать жертв. Вероятной причиной ЧП стало ветхое состояние здания.

Жильцы обрушившегося дома, которые нуждались в пункте временного размещения, доставлены в гимназию №12, где организованы спальные места. По словам мэра города Сергея Шелеста, в настоящее время там находятся 18 человек.

Он отметил, что все жильцы этого дома не смогут вернуться домой в течение ближайшей недели, так как в это время эксперты будут проводить обследование состояния дома.

Известно, что у этого дома уже обрушивалась стена. Это произошло в апреле прошлого года. Тогда суд постановил провести ремонт до 31 декабря 2021 года. Но, по словам жильцов, фактически там были лишь установлены подпорки.

Кроме того, весной этого года в стене образовалась сквозная дыра, через которую мог пройти человек. Тогда жильцы дома обратились в суд с требованием признать здание аварийным.