Объявление Черногорией дипломата России персоной нон грата назвали необоснованным

Посольство России в Черногории считает необоснованным решение местных властей объявить российского дипломата персоной нон грата. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщил посол РФ в стране Владислав Масленников.

«Мы считаем, что это необоснованный шаг черногорских властей. Это, несомненно, скажется негативно на развитии двусторонних отношений и, разумеется, не останется без соответствующего ответа», — рассказал Масленников в эфире телеканала «Россия 24».

Министерство иностранных дел России также прокомментировало решение Черногории о высылке дипломата, пообещав дать на подобный недружественный шаг свой ответ.

Ранее в этот же день власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон грата. Как сообщило «Радио и телевидение Черногории» со ссылкой на МИД республики, такое решение было принято местными властями из-за якобы действий с его стороны, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Имя дипломата не указывается.

2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что высланных Западом дипломатов РФ переводят на более приоритетные направления. Она отметила, что на сегодняшний день происходит «поднастройка» кадровой политики ведомства, которая имеет долгосрочный характер.

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.