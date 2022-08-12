Реклама
Прямой эфир
Экономика
Посол КНР предрек рекордный объем торговли между Россией и Китаем в 2022 году
Мир
В восьми районах Великобритании объявлена засуха
Мир
В США пригрозили санкциями в случае вступления освобожденных регионов в состав РФ
Мир
На Украине начали строить завод по производству турецких БПЛА Bayraktar
Мир
США сообщили о планах углублять связи с Тайванем
Мир
В США заявили о самостоятельном определении Украиной целей для атак
Общество
Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки до конца 2023 года
Мир
Зеленский предложил раде продлить военное положение на Украине
Мир
Финляндия и Эстония запланировали создать совместную систему ПРО
Политика
ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через пять лет
Мир
Школы в Запорожье и Херсоне смогут выбирать формат изучения украинского языка
Мир
Китай поблагодарил Россию за поддержку в тайваньском вопросе

Жильцы частично обрушившегося в Омске дома неделю не смогут вернуться в квартиры

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жильцы частично обрушившегося пятиэтажного дома в Омске не смогут вернуться домой в течение ближайшей недели. Об этом сообщил 12 августа журналистам мэр города Сергей Шелест.

Навалилось разом: в Тамбове обрушилось здание ТЭЦ
Около 100 тыс. жителей остались без тепла и горячей воды

Он указал, что в это время эксперты будут проводить обследование состояния дома.

«В течение ближайшей недели однозначно туда возвращаться будет нельзя, потому что примерно такой срок попросили эксперты для проведения исследований», — цитирует его ТАСС.

Шелест также рассказал, что специалисты продолжают разбирать завалы. Каких-либо сведений о пострадавших или пропавших на текущий момент нет.

В своем Telegram-канале Шелест сообщил, что все, кому требовалось размещение, прибыли в пункт временного размещения в гимназию № 12, где организованы спальные места. Он отметил, что специалисты городского социального центра привезли туда продукты, игрушки, бытовую химию и туалетные принадлежности. По его словам, о желании поехать в гимназию пока заявили 18 человек.

Обрушение одной из стен в многоквартирном доме произошло 12 августа. Известно, что рухнула нежилая часть многоэтажки, где расположены душевые кабины, что, по предварительным данным, позволило избежать жертв. Вероятной причиной ЧП стало ветхое состояние здания.

Прокуратура Омской области сообщила о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), ч. 2 ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению»).

Известно, что у этого дома уже обрушивалась стена. Это произошло в апреле прошлого года. Тогда суд постановил провести ремонт до 31 декабря 2021 года. Но, по словам жильцов, фактически там были лишь установлены подпорки.

Кроме того, весной этого года в стене образовалась сквозная дыра, через которую мог пройти человек. Тогда жильцы дома обратились в суд с требованием признать здание аварийным.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022