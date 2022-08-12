Жильцы частично обрушившегося в Омске дома неделю не смогут вернуться в квартиры

Жильцы частично обрушившегося пятиэтажного дома в Омске не смогут вернуться домой в течение ближайшей недели. Об этом сообщил 12 августа журналистам мэр города Сергей Шелест.

Он указал, что в это время эксперты будут проводить обследование состояния дома.

«В течение ближайшей недели однозначно туда возвращаться будет нельзя, потому что примерно такой срок попросили эксперты для проведения исследований», — цитирует его ТАСС.

Шелест также рассказал, что специалисты продолжают разбирать завалы. Каких-либо сведений о пострадавших или пропавших на текущий момент нет.

В своем Telegram-канале Шелест сообщил, что все, кому требовалось размещение, прибыли в пункт временного размещения в гимназию № 12, где организованы спальные места. Он отметил, что специалисты городского социального центра привезли туда продукты, игрушки, бытовую химию и туалетные принадлежности. По его словам, о желании поехать в гимназию пока заявили 18 человек.

Обрушение одной из стен в многоквартирном доме произошло 12 августа. Известно, что рухнула нежилая часть многоэтажки, где расположены душевые кабины, что, по предварительным данным, позволило избежать жертв. Вероятной причиной ЧП стало ветхое состояние здания.

Прокуратура Омской области сообщила о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), ч. 2 ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению»).

Известно, что у этого дома уже обрушивалась стена. Это произошло в апреле прошлого года. Тогда суд постановил провести ремонт до 31 декабря 2021 года. Но, по словам жильцов, фактически там были лишь установлены подпорки.

Кроме того, весной этого года в стене образовалась сквозная дыра, через которую мог пройти человек. Тогда жильцы дома обратились в суд с требованием признать здание аварийным.