В минобороны Эстонии хотят интегрировать с Финляндией ракетные комплексы береговой охраны

Вооруженные силы Эстонии и Финляндии объединят в общую систему свои ракетные комплексы береговой охраны, тем самым усилив противоракетную оборону. Об этом в пятницу, 12 августа, заявил финской газете Iltalehti министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Для большей эффективности мы должны интегрировать свои ракетные комплексы береговой обороны», — рассказал министр.

По его словам, дальность действия ракет двух государств превосходит ширину Финского залива, что позволит закрыть его для Военно-морского флота России.

В 2021 году Таллин закупил у Израиля ракеты Blue Spear с дальностью полета 290 км. Дальность финских ракет MTO 85M превышает 100 км при условии, что ширина Финского залива составляет всего 80 км.

4 августа на официальном сайте НАТО была опубликована речь генсека альянса Йенса Столтенберга на выступлении в Норвегии. Он отметил, что 23 из 30 стран поддержали присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Для полной ратификации членства этих стран нужно получить одобрение со стороны всех государств, которые являются членами Североатлантического альянса.