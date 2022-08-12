La Stampa: желание Зеленского отобрать у России Крым закончится тотальной мировой войной

Украинский президент Владимир Зеленский, который до сих пор вынашивает идею о возвращении Крыма в состав Украины, может привести мир к полноценной третьей мировой войне. Так считает журналист Доменико Куирико, написавший 12 августа об этом статью для итальянской газеты La Stampa.

«Если Зеленский решил начать «возвращение территорий» именно с Крыма, эти шесть месяцев [которые Россия ведет спецоперацию по защите Донбасса] окажутся лишь временным этапом перед адом», — уверен автор.

Куирико также считает, что без покровительства Вашингтона украинский лидер на столь радикальный шаг решиться вряд ли сможет. В свою очередь, если США и Европа и дадут ему такой зеленый свет на военные действия в Крыму, то они сами окажутся в прямой конфронтации с Россией, и тогда все пути к перемирию уже точно будут отрезаны.

Читатели газеты согласились с мнением автора о том, что киевский режим несет ответственность за нынешнее положение дел.

«США думали, что использовали Зеленского для ведения опосредованного конфликта с Россией, не испачкав рук и потратив немного денег. А теперь всё больше и больше обнаруживают, что на самом деле он использует их в своих целях и тащит на тот уровень конфликта, который совершенно не был в планах. И они уже не знают, как из него выйти», — прокомментировал пользователь maxunstoppable.

10 августа Зеленский в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), сообщил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым. По словам президента, полуостров «является украинским» и Украина никогда от него не откажется.

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк предупредил, что попытки Киева вернуть полуостров военным путем будут иметь для него фатальные последствия. Он также отметил, что заявления Зеленского вызваны его политической агонией и даже на Западе не воспринимаются всерьез.

По мнению главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, слова Зеленского о возвращении контроля над Крымом являются «очередным пшиком», как бы он ни храбрился. Гемпель отметил, что Крым надежно укреплен в военном плане и «никому не по зубам». Он также указал, что Украина давно отказалась от Крыма и использует крымскую тему только для выманивания очередного западного транша, который потом можно разворовать.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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