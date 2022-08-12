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После обрушения стены дома в Омске возбуждено уголовное дело

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Фото: ТАСС/Евгений Софийчук
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Прокуратура Омской области 12 августа заявила о возбуждении уголовного дела после обрушения жилого дома в Омске.

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«В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами, располагавшими сведениями о наличии у здания общежития признаков аварийности, своих должностных обязанностей, а также злостного неисполнения судебного акта произошло обрушение торцевой стены здания со стороны нежилых помещений, используемых для санитарно-гигиенических нужд», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Обрушение здания привело к причинению ущерба и существенному нарушению прав и законных интересов собственников жилых помещений, заявили в прокуратуре.

«Материалы проверки были отправлены в следственный орган. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), ч. 2 ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению»)», — заключило ведомство.

Обрушение одной из стен в многоквартирном доме произошло 12 августа. Вероятной причиной ЧП стало ветхое состояние здания. В областном управлении заявили об угрозе дальнейшего разрушения здания.

Спасатели эвакуировали 40 человек. Пострадавших в результате происшествия нет.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, а министр МЧС России Александр Куренков взял ситуацию под личный контроль. Он также поручил оказать необходимую помощь, в том числе обеспечить расселение пострадавших, оценить текущее состояние объекта, оказать помощь с восстановлением документов. Особое внимание министр призвал уделить проверке аварийного жилищного фонда в Омской области.

Известно, что у этого дома уже обрушивалась стена. Это произошло в апреле прошлого года. Тогда суд постановил провести ремонт до 31 декабря 2021 года. Но, по словам жильцов, фактически там были лишь установлены подпорки.

Кроме того, весной этого года в стене образовалась сквозная дыра, через которую мог пройти человек. Тогда жильцы дома обратились в суд с требованием признать здание аварийным.

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