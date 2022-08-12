В сточных водах Нью-Йорка обнаружили полиовирус

В сточных водах Нью-Йорка вирус полиомиелита (полиовирус). В связи с этим власти мегаполиса, опасаясь, что вирус, скорее всего, циркулирует в городе, призывают население вакцинироваться. Об этом сообщает 12 августа телеканал NBC News.

«Риск для жителей Нью-Йорка реален, но защита настолько проста — сделайте прививку от полиомиелита», — цитирует телеканал комиссара здравоохранения Нью-Йорка Эшвина Васана.

Примерно у большей части заразившихся полиовирусом людей не возникает видимых симптомов. У четверти инфицированных могут развиться гриппоподобные симптомы, которые проходят в течение нескольких дней. Полиомиелит также может вызвать паралич рук и ног, привести к менингиту или парестезии, отмечает телеканал, ссылаясь на исследования эпидемиологов.

8 августа издание «Пэнпай» сообщило, что в Азии обнаружили генипавирус «Ланъя», которым заразилось не менее 35 человек в китайских провинциях Шаньдун и Хэнан. По информации издания, у пациентов могут наблюдаться следующие симптомы: лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия, тошнота и рвота.

Газета указала, ссылаясь на данные ученых, что в животном мире вирус чаще всего выявлялся у землероек, антитела к нему обнаружили также у коз и собак. Также, по словам ученых, «Ланъя» похож на вирус «Нипах», но на сегодняшний день заражения пока не были смертельными или очень серьезными.

В тот же день ученый-генетик Дмитрий Прусс отметил, что генипавирус «Ланъя» на самом деле открыли еще четыре года назад. Специалист выразил сомнение в том, что болезнь представляет немедленную угрозу, однако изучать ее необходимо.

По данным Роспотребнадзора на 9 августа, в России не выявили случаев генипавируса «Ланъя». По данным ведомства, риск завоза инфекции расценивается как низкий.