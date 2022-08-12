Реклама
Прямой эфир
Экономика
Посол КНР предрек рекордный объем торговли между Россией и Китаем в 2022 году
Мир
В восьми районах Великобритании объявлена засуха
Мир
В США пригрозили санкциями в случае вступления освобожденных регионов в состав РФ
Мир
На Украине начали строить завод по производству турецких БПЛА Bayraktar
Мир
США сообщили о планах углублять связи с Тайванем
Мир
В США заявили о самостоятельном определении Украиной целей для атак
Общество
Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки до конца 2023 года
Мир
Зеленский предложил раде продлить военное положение на Украине
Мир
Финляндия и Эстония запланировали создать совместную систему ПРО
Политика
ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через пять лет
Мир
Школы в Запорожье и Херсоне смогут выбирать формат изучения украинского языка
Мир
Китай поблагодарил Россию за поддержку в тайваньском вопросе

В сточных водах Нью-Йорка обнаружили полиовирус

Власти Нью-Йорка призывают жителей вакцинироваться из-за обнаруженного в сточных водах города полиовируса
0
Фото: Global Look Press/imago images.de/Richard B. Levine
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сточных водах Нью-Йорка вирус полиомиелита (полиовирус). В связи с этим власти мегаполиса, опасаясь, что вирус, скорее всего, циркулирует в городе, призывают население вакцинироваться. Об этом сообщает 12 августа телеканал NBC News.

Улитка на газоне: чем опасны гигантские слизни, наводнившие Москву
Какая связь между менингитом и испанскими моллюсками в столичных парках

«Риск для жителей Нью-Йорка реален, но защита настолько проста — сделайте прививку от полиомиелита», — цитирует телеканал комиссара здравоохранения Нью-Йорка Эшвина Васана.

Примерно у большей части заразившихся полиовирусом людей не возникает видимых симптомов. У четверти инфицированных могут развиться гриппоподобные симптомы, которые проходят в течение нескольких дней. Полиомиелит также может вызвать паралич рук и ног, привести к менингиту или парестезии, отмечает телеканал, ссылаясь на исследования эпидемиологов.

8 августа издание «Пэнпай» сообщило, что в Азии обнаружили генипавирус «Ланъя», которым заразилось не менее 35 человек в китайских провинциях Шаньдун и Хэнан. По информации издания, у пациентов могут наблюдаться следующие симптомы: лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия, тошнота и рвота.

Газета указала, ссылаясь на данные ученых, что в животном мире вирус чаще всего выявлялся у землероек, антитела к нему обнаружили также у коз и собак. Также, по словам ученых, «Ланъя» похож на вирус «Нипах», но на сегодняшний день заражения пока не были смертельными или очень серьезными.

В тот же день ученый-генетик Дмитрий Прусс отметил, что генипавирус «Ланъя» на самом деле открыли еще четыре года назад. Специалист выразил сомнение в том, что болезнь представляет немедленную угрозу, однако изучать ее необходимо.

По данным Роспотребнадзора на 9 августа, в России не выявили случаев генипавируса «Ланъя». По данным ведомства, риск завоза инфекции расценивается как низкий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022