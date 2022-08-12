В МИД России оценили позицию генсека ООН по ситуации на Запорожской АЭС

Позиция Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которую он занял в связи с ситуаций на Запорожской АЭС (ЗАЭС), продолжает вызывать вопросы. Об этом говорится 12 августа в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что со стороны генсека ООН не прозвучало никаких сигналов руководству Украины.

«Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС?» — заявила Захарова.

Представитель МИДа напомнила, что именно из-за «обструкции со стороны генсекретаря и возглавляемого им секретариата» в начале лета сорвалась согласованная и подготовленная российской стороной поездка миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожье.

«Нет уверенности, что это не повторится, когда мы будем заново готовить поездку возглавляемой Рафаэлем Гросси группы на ЗАЭС», — отметила дипломат.

Накануне Государственный департамент США выступил за инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. В Госдепе указали, что ведение боев близ атомной станции — это опасно и безответственно, поэтому там поддерживают призывы Украины к созданию зоны, свободной от военного конфликта. При этом Антониу Гутерриш тогда отметил, что данная инициатива не обсуждается, так как стороны сами в состоянии обеспечить безопасный периметр.

11 августа по запросу российской стороны состоялось заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Как сообщил 12 августа зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, в ходе заседания ни одна из стран не поддержала украинскую версию событий того, что происходит вокруг Запорожской АЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам.

За несколько часов до его начала ВСУ в очередной раз ударили по станции. В результате ударов была частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов.

В свою очередь, глава МАГАТЭ Гросси заявил, что для отправки миссии на ЗАЭС необходимо активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН. При этом Гросси заявил, что непосредственная угроза безопасности на Запорожской АЭС в данный момент отсутствует.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН указал, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской атомной электростанции, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».