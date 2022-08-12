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Центробанк представил базовый, адаптационный и кризисный сценарии для российской экономики

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Банк России назвал три сценария развития экономики страны на ближайшие три года. Об этом говорится в опубликованном 12 августа докладе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы».

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Базовый сценарий предполагает, что экономика будет подстраиваться под текущие условия весь 2022 год и большую часть 2023-го. Средние значения ключевой ставки будут постепенно снижаться и составят 5–6% в 2025 году. Рост ВВП в ближайшие два года будет отрицательным, а в 2024 году составит 1,5–2,5%.

Инфляция же, по мнению регулятора, постепенно снизится до целевого показателя 4% в 2024 и 2025 годах.

Сценарий «Ускоренная адаптация» предполагает более быстрый вариант развития экономики за счет улучшения динамики импорта. Аналитики считают, что при таком варианте годовая инфляция останется на уровне 4% в 2024–2025 годах при ключевой ставке 5–6% годовых.

Центробанк также подготовил сценарий «Глобальный кризис», который подразумевает усиление фрагментации мирового рынка и включает ряд рисков, таких как высокая инфляция в мире, рецессия и дополнительные санкции против РФ.

«Сочетание этих событий может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 годов», — говорится в докладе регулятора.

Развитие событий по третьему сценарию предполагает, что инфляция в 2023 году составит 13–16%, а ВВП продолжит сокращаться до 2025 года. Значение ключевой ставки также будет расти.

Ранее 12 августа в Центробанке дали прогноз по динамике ВВП России. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, экономика страны пройдет нижнюю точку снижения валового внутреннего продукта в первом полугодии 2023 года.

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