Треть россиян не стали бы работать с родственниками «ни за какие деньги»

Большая часть россиян не хотела бы работать с родственниками или друзьями. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберЗдоровье». Текст имеется в распоряжении «Известий».

Согласно ответам россиян, 52% респондентов не хотели бы работать с бывшими партнерами. 51% участников опроса не хотел бы работать вместе со своими родителями, а 49% — с мужем или женой. За нежелание работать с детьми голоса отдали еще 45% опрошенных. Лояльнее всего россияне относятся к работе с друзьями, с ними не хотели бы работать только 43% респондентов.

Кроме того, 58% отметили, что не хотели бы работать с другими родственниками — с тетями и дядями, бабушками, дедушками и другими членами семьи.

31% опрошенных россиян отметили, что не готовы работать с родственниками или друзьями ни за какие деньги, 22% готовы согласиться на это за зарплату от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. 18% будет достаточно получать более 200 тыс. рублей. Работать с родственниками и друзьями за 50–100 тыс. рублей могли бы 17% респондентов, а за зарплату менее 50 тыс. рублей — только 6%.

По словам психотерапевта «СберЗдоровья» Виктора Нурдаева, от близких и родных мы чаще всего ожидаем другого отношения, чем от людей из малознакомых категорий. Это хорошо для повседневной жизни, когда нужно расслабиться, однако рабочие отношения часто подразумевают конфронтацию, определенную иерархию. Из-за этого ожидание от родных и близких определенного уровня свободы и исключительности может значительно снизить эффективность коммуникации и, как следствие, эффективность работы.

«Другой причиной нежелания работать с родными людьми является стирание границы работы и личной жизни, что не будет позволять человеку переключиться от рабочего процесса вечером или на выходных или, наоборот, будет отвлекать в течение дня от сложных задач», — заметил Нурдаев.

21 июня исследование показало связанные с работой страхи работающих россиян. Так, эти страхи связаны с увольнением, невыплатой зарплаты и недооцененностью. Отмечается, что чаще всего россияне отвечали, что боятся потерять работу (13%). При этом задержка зарплаты или ее невыплата пугает 4% респондентов.