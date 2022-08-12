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Эксперт спрогнозировал появление в России новых азиатских брендов смартфонов

Эксперт Михалев: вслед за брендом Wiko в Россию могут прийти другие азиатские производители смартфонов
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Joan Cros
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Приход на российский рынок нового игрока, особенно производителя такой технологичной продукции, как смартфоны, — однозначно позитивная новость для клиентов и бизнеса. Такое заявление сделал генеральный директор «Продюсерского центра Михалев» Андрей Михалев, комментируя «Известиям» новость о том, что на российский рынок вышел новый французский бренд смартфонов Wiko.

Французский связной: в РФ появился новый бренд смартфонов Wiko
Заинтересует ли он российских покупателей

По словам эксперта, таким образом компания дает сигнал другим производителям о том, что работа на российских площадках не только возможна, но и не сопряжена с серьезными рисками.

«Французский бренд Wiko был создан в 2011 году, а с 2017 года он принадлежит китайскому производителю Tinno Mobile Technology. Вероятно, в ближайшие месяцы и другие азиатские производители также откроют продажи в России. Так как сейчас есть реальная возможность завоевать часть рынка, освободившуюся после ухода европейских и американских брендов», — отметил Михалев.

Он указал на то, что спрос на гаджеты в России остается стабильным. При этом коммерческий эффект или его отсутствие у бренда Wiko будут зависеть от того, насколько качественной окажется рекламная кампания и сама поставляемая продукция.

«Компания тестирует российский рынок, поэтому сейчас покупатели могут приобрести один смартфон Wiko с тройной камерой, довольно большой батареей на 5 000 мА/ч и дисплеем 6,6-дюймов за 11999 рублей (в магазинах действует скидка). Когда будет заметен высокий спрос, клиентам будет доступно больше устройств и аксессуары к ним. Производитель может постепенно занимать востребованную ценовую нишу 10-20 тысяч рублей. Их приобретают и молодые люди, и россияне старшего возраста», — добавил специалист.

О появлении смартфонов бренда Wiko на российских прилавках 12 августа «Известиям» рассказали в торговых сетях. Торговать ими уже начал объединенный ритейлер «М. Видео — Эльдорадо», а до конца августа устройства появятся и в «Мегафоне». Это первый официальный выход нового бренда смартфонов на российский рынок с февраля.

Как считают эксперты, выход на российский рынок Wiko иллюстрирует процесс постепенного замещения продукции ведущих мировых брендов, отказавшихся поставлять смартфоны в РФ, товарами китайских производителей. По данным «М. Видео — Эльдорадо», доля брендов из КНР на российском рынке во II квартале составила 65%, при этом в июне она достигла 70%. В начале года этот показатель не превышал 50%, рассказывал «Известиям» ранее сотрудник одного из ритейлеров.

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