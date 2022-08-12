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Соседки «скопинского маньяка» рассказали о его покупках секс-игрушек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Соседки Виктора Мохова, более известного как «скопинский маньяк», в пятницу, 12 августа, в беседе с «Известиями» рассказали, что тот любил заказывать секс-игрушки из интернет-магазинов.

«Ему было запрещено ходить, где школы, где детские учреждения. Он всё равно приходил и также питался в социальной столовой, где питались малоимущие. Он заказывал себе всякие причиндалы для интимных дел», — рассказала одна из соседок.

Погиблое место: что ждет «скопинского маньяка» за сокрытие убийства
Виктор Мохов сознался в новом преступлении — оно случилось в ходе пьяного конфликта из-за гуся

При этом совершать заказы могла его подруга, так как неизвестно, было ли Мохову разрешено пользоваться интернетом.

Другая соседка напомнила фразу «не всегда тюрьма исправляет» и назвала насильника «асоциальной личностью».

Ранее в этот же день Скопинский районный суд Рязанской области отправил Виктора Мохова под домашний арест. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о сокрытии факта убийства, произошедшего в его доме.

Дело возбудили 10 августа по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений»).

По версии следователей, 2 августа собравшиеся в доме у Мохова устроили пьяное застолье. Один из гостей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем и нанес ему удар локтем в шею. Это привело к смерти мужчины. 7 августа его тело было найдено во дворе заброшенного дома. Мохов признался, что помог спрятать труп.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года «скопинский маньяк» освободился и вышел на свободу.

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