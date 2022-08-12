Несколько человек погибли в результате стрельбы в Черногории

В черногорском городе Цетине неизвестный в пятницу, 12 августа, открыл стрельбу по прохожим. В результате погибли несколько человек, в том числе дети, передает портал In4s.

Преступник шел по улицам города и стрелял в пешеходов, а после приезда правоохранительных органов ранил одного сотрудника полиции в голову. Пострадавших убийца не подпускал к карете скорой помощи.

Точное количество жертв и погибших уточняется. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.

9 августа в Кургане мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим. В результате двое пострадали, получив незначительные телесные повреждения.