Новый спортивный стадион открыли в приморской Михайловке

В селе Михайловка Приморского края открыли новый современный стадион. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

Стадион включает футбольное поле, поле для мини-футбола, круговую и прямую беговые дорожки, а также прыжковую яму и площадку для скейтбординга. Кроме того, в состав комплекса входит площадка для тренировок и занятий воркаутом, многофункциональная площадка с тренажерами, трибуны и раздевалки.

Объект возвели в 2021–2022 годах в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость с учетом роста цен составила 126,11 млн рублей. Их выделили из регионального и местного бюджетов.

Подрядчиком выступила белгородская компания ООО «Подрядчик». В ходе реализации проекта были сохранены существующие площадки для игры в теннис, хоккейная коробка, спортплощадка для подготовки к сдаче норм ГТО.