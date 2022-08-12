В центре Москвы задержали трех тиктокеров с фаерами

Вечером 11 августа на Манежной площади Москвы были задержаны три человека — два парня-тиктокера и девушка-оператор. Они перемещались по улице с зажженными фаерами, что и привлекло к ним внимание сотрудников правоохранительных органов.

По данным «Известий», задержанные молодые люди подожгли фаеры, от которых пошел разноцветный дым, и принялись бегать по площади. Действия тиктокеров на камеру записывала девушка.

На всех троих составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение иностранными гражданами правил пребывания в РФ.

1 августа сообщалось, что мужчина устроил потоп в храме Христа Спасителя в Москве. Злоумышленник разбил стекло в окне цокольного этажа и спустился в подворье. Там он размотал пожарные гидранты и включил воду. В итоге в коридорах двух цокольных этажей произошел потоп. Известно, что в прошлом он был судим за грабеж, хулиганство и распитие спиртных напитков в общественных местах.