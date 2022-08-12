Авиапатрулирование лесов возобновили в Псковской области

На территории Псковской области возобновили патрулирование лесов с помощью авиации. Об этом сообщает противопожарный лесной центр.

Облет был совершен по маршруту общей протяженностью 947 км. В ходе патрулирования лесных пожаров не зафиксировано, пишет Псковское агентство информации.

В противопожарном центре отметили, что в выходные дни многие граждане отправляются на отдых в леса, в связи с чем повышается риск возникновения пожаров. Жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов.

12 августа заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский рассказал «Известиям», что площадь, пройденная огнем в лесах России с начала этого года и до 10 августа, составила порядка 2,9 млн га. По его словам, это почти в три раза меньше, чем за тот же период прошлого года, когда показатель равнялся 8,3 млн га.